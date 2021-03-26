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台科大校園徵才博覽會 1萬個職缺來搶才

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣艾司摩爾(ASML) 將「ASML創新體驗車」開進台科大校園徵才博覽會現場。圖／台科大提供
台灣艾司摩爾(ASML) 將「ASML創新體驗車」開進台科大校園徵才博覽會現場。圖／台科大提供

台灣科技大學於今天舉辦校園徵才博覽會，共202家廠商參展，設置239個攤位，提供超過1萬個職缺，吸引包括全球最大半導體設備商台灣艾司摩爾(ASML)、台灣美光、鴻海、台灣特斯拉等大廠來攬才。為了讓學生更認識先進微影技術和獨家EUV極紫外光微影設備，台灣艾司摩爾(ASML) 將「ASML創新體驗車」開進台科大校園徵才博覽會現場。

今年台科大校園徵才暨校外實習博覽會吸引科技業、製造業、資訊與通訊業、金融業等各領域企業參加，為了搶先延攬優秀人才，有半數的廠商提供實習機會，非應屆畢業生也能找到合適職缺提早卡位，除此之外，也有近百家廠商釋出外籍人士職缺，吸引外籍碩博士生留台工作。

台科大校長顏家鈺表示，去年校園徵才博覽會受疫情影響取消，今年再度恢復舉辦，吸引眾多企業參展，台科大學生研究與實作能力兼具，一直是科技大廠爭搶的重點目標，不少公司也釋出實習機會，想要搶先延攬台科大優秀的人才。

隨著半導體先進製程的發展，半導體及科技大廠紛紛啟動大規模徵才計畫，大舉招募研發工程師、製程工程師、設備工程師等各類工程師，不僅半導體設備商台灣艾司摩爾(ASML)宣布今年在台招募600名工程人才，鴻海也積極延攬半導體、AI人工智慧、物聯網、5G等技術人才。

台灣艾司摩爾(ASML)今年打造「ASML創新體驗車」，學生只要透過行動裝置即可一窺價值數億美元的EUV設備內部構造，包括「光學」、「光罩」及「晶圓載台」三大主要模組。台科大資工所二年級學生張代杰表示，透過參加ASML創新體驗車活動，除了能夠一窺業界的先進技術，也可與學長姐、主管的互動過程中，對公司文化和工作內容有更多了解。

台科大材料系碩二學生黃博軒對外商科技業的製程、整合方面工作有興趣，他表示，已經先聽了幾家公司的說明會，也特別來參加ASML體驗車活動以及博覽會展區，透過機會和公司內部的人員互動，了解實際的工作內容，他也準備好履歷，若有看到合適的職缺會現場投遞應徵。

今年台科大校園徵才暨校外實習博覽會吸引科技業、製造業、資訊與通訊業、金融業等各領域企業參加，也有不少外籍生參與。圖／台科大提供
今年台科大校園徵才暨校外實習博覽會吸引科技業、製造業、資訊與通訊業、金融業等各領域企業參加，也有不少外籍生參與。圖／台科大提供
台灣科技大學於今天舉辦校園徵才博覽會，共202家廠商參展，設置239個攤位，提供超過一萬個職缺。圖／台科大提供
台灣科技大學於今天舉辦校園徵才博覽會，共202家廠商參展，設置239個攤位，提供超過一萬個職缺。圖／台科大提供

台科大 半導體

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