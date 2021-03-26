支持棒球天使尋夢 協會助一臂之力

高雄市鼓山國小棒球隊歷史悠久，球隊孩子有來自屏東、台東的原民學生，部分孩子家庭經濟較弱勢，離鄉背井追尋棒球夢。光覺心靈文教協會關懷鼓山國小棒球隊，28日下午2點30分在鼓山國小有一場兒童公益比賽，歡迎民眾到場觀賽打氣。

光覺心靈文教協會長期落實關懷弱勢、推廣公益，2009年開始辦「天使翅膀 夢想起飛」系列活動，已連續辦12年，每年透過慈善音樂會、偏鄉兒童各類比賽贊助，集結來自社會廣大的關懷力量，挹注偏鄉地區學生各類比賽圓夢經費。

協會也表示，鼓山國小是高雄市區老校，也重點發展棒球隊，培育不少棒球好手，球隊孩子不少來自屏東山地門、牡丹鄉的原住民學生，部分學生家庭是低收入戶、單親或隔代教養，甚至有孩童遠從台東到高雄發展棒球夢。

棒球隊孩子有時為參加比賽，一整個月無法回家，每次回家的路途也格外艱辛，從捷運轉搭火車，接著要搭客運公車，再走路回家。

為專心練球，孩子在學校住的地方是利用空教室改造為宿舍，孩子因此訓練出獨立生活能力，教練也像保母，照顧孩子的身心靈。