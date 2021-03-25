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完善東山國小食農基地 汐止扶輪社助水塔整修

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止東山國小打造食農教育基地，汐止扶輪社協助水塔整修的工程也完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止東山國小打造食農教育基地，汐止扶輪社協助水塔整修的工程也完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止東山國小是森林小學，學校這幾年積極推食農教育，讓孩子種自己喜歡的菜，並且爭取了經費打造食農教育基地，在落成啟用的同時，汐止扶輪社協助學校將後山的水塔進行整修的工程也完成了，讓食農基地更完善。

除了開心慶祝食農教育基地落成啟用，另一件喜事就是後山的水資源水塔整修也完成了，因為之前沒什麼防護設施讓這主管學校用水的水塔傾斜鐵架生鏽，所以，身為資深校友的前議員廖正良，也是扶輪社員，這幾年只要學校有需要，都會將扶輪社的資源拉進來，這次也不例外，幫水塔周邊鞏固加強。

汐止扶輪社廖正良說，因為政府的經費有限，還是沒有辦法滿足各個學校的需求，所以我是扶輪社的社員有爭取一些經費來回饋母校東山國小，而水塔原本沒有什麼保護措施也很簡陋，都腐蝕了，所以，爭取扶輪社社會服務經費改善完成。

汐止扶輪社國際主委傅國樑指出，之前到學校了解，發現水塔鏽蝕整個都快倒了，所以，結合了日本的姊妹社將鞏固設施整個做起來，柱子裡頭有灌了水泥放上鋼筋灌到地底下、兩尺的深度，所以，已經變的很堅固了，包括基座原本有樹葉淤泥、甚至躲蛇，也有改善，目前安全是沒有問題。

市議員廖先翔表示，汐止的東山國小算是我們公立的森林小學，有非常好的天然環境，雖然，學校小但是有很多人都非常關心我們的學校，包括汐止扶輪社長期以來都有協助學校補助一些設備，還有在新北市政府的補助下，食農教育基地完成，扶輪社也把水塔保固工程做改善，讓孩子在日後的食農教育更完善，學生在正規的課本教材學習之外，也能夠更了解我們的大自然。

東山國小校長林秀雲表示，食農教育基地啟用非常感謝市府教育局補助經費，透過這個基地我們就以讓師生把要做做的食物煮出來，另外，目前校內的水塔是民國95年教育局永續環境建設局部改善計劃設置的，但是年久失修，這次非常感謝汐止扶輪社大力協助，讓小朋友有更安全的學習環境，讓東山的水資源可以做更廣泛的使用，不僅可以提供我們廚廁用水，另外，也是我們東山農場非常重要的水源。

食農教育 汐止

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