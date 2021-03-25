超暖！南下出差搭公車 雄中生一動作讓台北人「深深感動」

愛心無價！一位南下出差的網友，在公車上遇到高中生行善助人的畫面，深受感動，特地發文描述他看到的「最美風景」，大讚「想要表揚他」。

一位從台北南下出差的上班族昨（24日）在臉書社團「爆廢公社二館」發文表揚與他同車的雄中學生，他搭乘60號公車時，一位帶著大包行李的阿婆彎著腰緩慢起身，準備在途中某站下車，這時一位同站下車的雄中學生，立刻二話不說拎起她的行李，並攙扶阿婆起身下車。

看著學生乾脆俐落的動作，他本以為兩人本來就互相認識，沒想到兩人下車後，阿婆向學生道謝後就離開，學生也簡單點頭回禮，留在原地繼續等候，疑似準備轉車，讓他驚訝又感動。他表示自己「被一個雄中學生的舉動給深深感動」，想感謝他的家長或老師，把他教得這麼好，更想要表揚一下這個學生，讓他看到台灣最美的風景。

此事曝光後，網友紛紛留言稱讚，「家庭教育很好」、「真的應該好好表揚」、「一種把幫助他人視為理所當然的感覺」、「感謝這個社會有這麼不錯的父母與受教的孩子」、「懂事又貼心的大男孩！讚爆～」。

有人也分享類似情況，為高雄濃濃的人情味感動，「高雄人真的都很有愛心，我帶小孩搭車也常遇到幫我抬推車的陌生人，甚至還有幫我一起顧小孩。也常遇到讓位給我們的人，不論是年輕人或是老人家，真的很感動」、「在高雄有次要牽機車出來，但被卡住又很難施力往後，結果有人在後面直接幫我拉出來，真的超感謝」。