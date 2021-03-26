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東大高材生曝一理由指沒效率 籲「別在車上背單字了」

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人可能會利用搭電車等零碎時間唸書、背單字，但近日有日本東大學生認為，這麼做其實缺乏效率。電車示意圖。圖片來源／ingimage
有些人可能會利用搭電車等零碎時間唸書、背單字，但近日有日本東大學生認為，這麼做其實缺乏效率。電車示意圖。圖片來源／ingimage

現代學生課業繁忙，為了拚出理想的成績，會盡量多找點零碎時間唸書、背單字，期望能多做點準備。不過最近就有日本高材生分享文章，認為用零碎時間背單字，其實不是很有效率的方式。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，東京大學學生布施川天馬近日撰文，表示有的人雖然會利用公車、電車通勤、電視進廣告等零碎時間唸書背單字，但他從不這麼做。他認為在背英文單字時，需要記住拼法、意思跟句中用法三個要點，其實是個需要高度集中力的事情，

布施川指出，如果只是背出「apple=蘋果」一個單字，那確實不難。然而真正要讀通英文文章，卻是得在腦海中記上數千個單字才能辦到的事。如何有效的背了數千個單字，並且一一整理在大腦中，讓真正使用時可以立刻搞懂，還能分別出哪些意思相近，哪些拼法相近的單字，就需要相當大的精力才能做到。

然而，一般人搭車的時間可能不會太長，加上還有行駛等雜音干擾，因此不利於集中精神。既然如此，那麼搭車的時間不如直接拿來休閒之用，例如他就會拿來休息、滑手機看YOUTUBE影片等等。而因為已經在車上放鬆過了，所以回家就能馬上集中精神在課業上。

不過布施川也說明，對時間上真的比較緊湊，需要靠零碎時間唸書的人來說，建議在這種狀況下選擇「複習學過的東西」，會比背單字之類的更好。畢竟複習總比記新東西簡單，因此是更有效率的時間利用方式。他勉勵，只要善於利用時間，就可能做出比一般更好的結果出現。

東大生布施川天馬表示，自己從不在電車內背誦英文單字。圖擷取自日刊SPA!
東大生布施川天馬表示，自己從不在電車內背誦英文單字。圖擷取自日刊SPA!

日本 東京大學

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