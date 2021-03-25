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台南模範兒童表揚 多重障礙孩子努力不懈令人欽佩

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天舉辦模範兒童表揚大會，市長黃偉哲頒獎表揚開元國小模範兒童卓秉寰。記者鄭惠仁攝影
台南市教育局今天舉辦模範兒童表揚大會，市長黃偉哲頒獎表揚開元國小模範兒童卓秉寰。記者鄭惠仁攝影

台南市教育局今天舉行模範兒童表揚大會，由市長黃偉哲頒獎表揚213校350名模範兒童。他表示，受獎學生都是最優秀、各校的光榮，也是台南的光榮，期勉學生為自己的夢想而努力。

表揚大會在台南慈濟中學舉行，由西門實小太鼓隊表演「神龍太鼓」揭開序幕，仁德國小口琴隊壓軸，以悠揚的旋律將會場氣氛帶到最高點。市府準備了融入歷史文化、教育及自然生態等特色的創意雷雕DIY相框作為獎品，由黃偉哲頒給模範兒童。

接受表揚的對象為各國小自應屆畢業生中遴選產生的模範兒童及特教模範兒童。獲選模範兒童個個都有令人欽佩的故事，如北區開元國小卓秉寰，參加日本加賀市「友好城市交流-小學生九股燒繪皿徵選」獲佳作；並在全國柔道錦標賽對抗體育班選手，拚戰到最後一刻，展現運動家態度，為他人學習榜樣。

安南區安慶國小張彥伯，出生時造成腦麻、肢體及智能受損等多重障礙，但秉持毅力克服身心障礙，獲得今年度教育部總統教育獎入選的殊榮，也是活潑樂觀的youtuber。麻豆區北勢國小李智恆為自閉症特教生，努力克服表達障礙，參加全市傳統藝術比賽及英語讀者劇場比賽，成績優異，足為楷模。

教育局長鄭新輝期勉學生，將良善品格發揮更大影響力，成為善的循環，勇於迎向挑戰，未來成為社會的優秀楷模。

台南市安慶國小張彥伯，克服腦麻等多重障礙，獲選模範兒童。圖／台南市教育局提供
台南市安慶國小張彥伯，克服腦麻等多重障礙，獲選模範兒童。圖／台南市教育局提供

教育局 黃偉哲 自閉

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