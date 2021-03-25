眷村不只有老屋、國旗！中原師生用色彩紀錄歷史風貌

中原大學景觀系、商設系去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共10處眷村，發現紅、藍、綠、黑等顏色，往往出現在大門、牆面、窗框、屋瓦等處，為了讓眷村色彩更容易被記憶，團隊發揮創意命名「大門紅、窗框黃、石漆綠、天青藍、屋瓦黑、麵粉白」等6種主題顏色。今年2月舉辦展覽呈現成果，也是全台首次以色彩為主題進行的眷村文化研究。

大多數人對於眷村既定的印象不外乎是老屋、國旗、軍人等元素，但中原師生發現每個眷村都有獨特的色彩故事，例如宜蘭化龍一村當地氣候潮濕，居民時常粉刷天藍色油漆以保護木板，「藍色百葉窗」因此成為該處特色；北投中心新村因溫泉硫磺影響，隨處可見咖啡、深紅色的鏽蝕鐵皮，而紫色及藍色的浴池地磚，也是中心新村別具一格的歷史風貌。

商設系學生張東儒表示，採集團隊進行色票比對與影像紀錄，過程除了可以看見眷村原本的顏色，透過與住民訪談，也更認識該處歷史，像是桃園龜山憲光二村的住戶們對「七彩」印象最深，一問之下原來是附近鉛筆工廠、染紡廠造成空氣與水污染，因此粉紅色河川、染上黑煙的衣服，成為憲光二村的人文基調色彩。