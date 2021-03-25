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眷村不只有老屋、國旗！中原師生用色彩紀錄歷史風貌

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中原大學景觀系、商設系與中華民國眷村資源中心合作「眷村色彩採集計畫」，去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共10處眷村進行色彩蒐集整理，最後歸納出6種眷村共通色，團隊舉辦「眷戀色彩：十個眷村·十倍色彩採集」展覽呈現成果。圖／中原大學提供
中原大學景觀系、商設系與中華民國眷村資源中心合作「眷村色彩採集計畫」，去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共10處眷村進行色彩蒐集整理，最後歸納出6種眷村共通色，團隊舉辦「眷戀色彩：十個眷村·十倍色彩採集」展覽呈現成果。圖／中原大學提供

中原大學景觀系、商設系去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共10處眷村，發現紅、藍、綠、黑等顏色，往往出現在大門、牆面、窗框、屋瓦等處，為了讓眷村色彩更容易被記憶，團隊發揮創意命名「大門紅、窗框黃、石漆綠、天青藍、屋瓦黑、麵粉白」等6種主題顏色。今年2月舉辦展覽呈現成果，也是全台首次以色彩為主題進行的眷村文化研究。

大多數人對於眷村既定的印象不外乎是老屋、國旗、軍人等元素，但中原師生發現每個眷村都有獨特的色彩故事，例如宜蘭化龍一村當地氣候潮濕，居民時常粉刷天藍色油漆以保護木板，「藍色百葉窗」因此成為該處特色；北投中心新村因溫泉硫磺影響，隨處可見咖啡、深紅色的鏽蝕鐵皮，而紫色及藍色的浴池地磚，也是中心新村別具一格的歷史風貌。

商設系學生張東儒表示，採集團隊進行色票比對與影像紀錄，過程除了可以看見眷村原本的顏色，透過與住民訪談，也更認識該處歷史，像是桃園龜山憲光二村的住戶們對「七彩」印象最深，一問之下原來是附近鉛筆工廠、染紡廠造成空氣與水污染，因此粉紅色河川、染上黑煙的衣服，成為憲光二村的人文基調色彩。

景觀系副教授劉為光表示，本次團隊跨領域合作，除了用不同角度向大眾介紹眷村，更重要的是未來這些眷村要修復時，可以參考專業紀錄；商設系主任張道本也提到，中原大學協助桃園眷村文化推廣保存有多年經驗，曾成功行銷桃園「眷村鐵三角」馬祖新村、太武新村及憲光二村，未來也將持續協助全台文化保存與在地創生事務。

中原大學景觀系、商設系與中華民國眷村資源中心合作「眷村色彩採集計畫」，去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共10處眷村進行色彩蒐集整理，最後歸納出6種眷村共通色，團隊舉辦「眷戀色彩：十個眷村·十倍色彩採集」展覽呈現成果。圖／中原大學提供
中原大學景觀系、商設系與中華民國眷村資源中心合作「眷村色彩採集計畫」，去年暑假開始走訪全台灣北、中、南、東部共10處眷村進行色彩蒐集整理，最後歸納出6種眷村共通色，團隊舉辦「眷戀色彩：十個眷村·十倍色彩採集」展覽呈現成果。圖／中原大學提供

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