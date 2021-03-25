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屏東和平國小韻律體操瑞星盃拿下4金4銀 選手突破自我

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，此次參賽的選手分別為和平國小二年級張右忻（前排左）、康釉棱（前排右）與四年級的張尹曼（中），建國國小五年級溫韻如（後排左一）與麟洛國中八年級劉香池（後排右一）在總教練林幸潔（後排左二）、教練童筱雯（後排右二）帶領下，拿下四金四銀。記者劉星君／攝影
屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，此次參賽的選手分別為和平國小二年級張右忻（前排左）、康釉棱（前排右）與四年級的張尹曼（中），建國國小五年級溫韻如（後排左一）與麟洛國中八年級劉香池（後排右一）在總教練林幸潔（後排左二）、教練童筱雯（後排右二）帶領下，拿下四金四銀。記者劉星君／攝影

受到疫情影響，所有韻律體操國際賽事停擺，台灣選手與其他國家選手交流切磋機會變少，藝人瑞莎舉辦2021瑞星盃韻律體操菁英賽，讓台灣選手們將辛苦練習成果展現，屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，有5名選手受邀參賽，選手們在賽事中自我突破，拿下四金四銀佳績。

和平國小韻律體操基層訓練站，此次參賽的選手分別為和平國小二年級張右忻、康釉棱與四年級的張尹曼，建國國小五年級溫韻如與麟洛國中八年級劉香池。

5人拿下4金4銀佳績，二年級張右忻拿下徒手、全能項目金牌；二年級康釉棱拿下球項目金牌、徒手銀牌；五年級溫韻如拿下棒項目金牌，球、全能項目的銀牌。

韻律體操總教練林幸潔說，受到疫情影響，韻律體操國際賽事停擺，國際交流也受影響。這次參加瑞星盃韻律體操菁英賽，讓選手們有舞台展現，選手們在比賽期間，表現亮眼，並克服自我的障礙，突破侷限，感謝和平國小師生們的支持。

二年級張右忻與四年級的張尹曼兩人是姐妹，林幸潔觀察，尹曼在這次比賽中有大突破，尹曼是完美主義孩子，比賽時遇到小失誤，後面容易慌了，這次比賽過程中，尹曼勇於面對小失誤，在場上勇敢的完成比賽，跨出一大步。

屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站成立14年，從當初的3名選手，現有14名優秀選手，隊員有25名，也曾是韻律體操隊的隊員童筱雯，去年台體大畢業後，她回到隊上擔任教練，筱雯也是當時林幸潔帶領的第一批韻律體操隊選手，師徒倆攜手深耕屏東韻律體操。

屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，5名選手受邀參賽，分別為左起麟洛國中麟洛國中八年級劉香池，和平國小四年級張尹曼、二年級張右忻、康釉棱與建國國小五年級溫韻如，獲得四金四銀佳績，突破自我。圖／林幸潔提供
屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，5名選手受邀參賽，分別為左起麟洛國中麟洛國中八年級劉香池，和平國小四年級張尹曼、二年級張右忻、康釉棱與建國國小五年級溫韻如，獲得四金四銀佳績，突破自我。圖／林幸潔提供
屏東縣和平國小二年級張右忻（左）拿下徒手、全能項目金牌；二年級康釉棱拿下球項目金牌、徒手銀牌。圖／林幸潔提供
屏東縣和平國小二年級張右忻（左）拿下徒手、全能項目金牌；二年級康釉棱拿下球項目金牌、徒手銀牌。圖／林幸潔提供
屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，此次參賽的選手分別為和平國小二年級張右忻（前排左）、康釉棱（前排右）與四年級的張尹曼（中），建國國小五年級溫韻如（後排左）與麟洛國中八年級劉香池（後排右），拿下四金四銀佳績。記者劉星君／攝影
屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，此次參賽的選手分別為和平國小二年級張右忻（前排左）、康釉棱（前排右）與四年級的張尹曼（中），建國國小五年級溫韻如（後排左）與麟洛國中八年級劉香池（後排右），拿下四金四銀佳績。記者劉星君／攝影

屏東縣 菁英 疫情

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