屏東和平國小韻律體操瑞星盃拿下4金4銀 選手突破自我

受到疫情影響，所有韻律體操國際賽事停擺，台灣選手與其他國家選手交流切磋機會變少，藝人瑞莎舉辦2021瑞星盃韻律體操菁英賽，讓台灣選手們將辛苦練習成果展現，屏東縣和平國小韻律體操基層訓練站，有5名選手受邀參賽，選手們在賽事中自我突破，拿下四金四銀佳績。

和平國小韻律體操基層訓練站，此次參賽的選手分別為和平國小二年級張右忻、康釉棱與四年級的張尹曼，建國國小五年級溫韻如與麟洛國中八年級劉香池。

5人拿下4金4銀佳績，二年級張右忻拿下徒手、全能項目金牌；二年級康釉棱拿下球項目金牌、徒手銀牌；五年級溫韻如拿下棒項目金牌，球、全能項目的銀牌。

韻律體操總教練林幸潔說，受到疫情影響，韻律體操國際賽事停擺，國際交流也受影響。這次參加瑞星盃韻律體操菁英賽，讓選手們有舞台展現，選手們在比賽期間，表現亮眼，並克服自我的障礙，突破侷限，感謝和平國小師生們的支持。

二年級張右忻與四年級的張尹曼兩人是姐妹，林幸潔觀察，尹曼在這次比賽中有大突破，尹曼是完美主義孩子，比賽時遇到小失誤，後面容易慌了，這次比賽過程中，尹曼勇於面對小失誤，在場上勇敢的完成比賽，跨出一大步。