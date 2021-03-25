屏東縣編輯客家本位教材「越在地、越國際」

屏東縣族群多元，縣府客家事務處10多年前發展客語幼兒沉浸式教學，教育處前年4月成立客家課程發展中心，編撰國小客家本位補充教材，客家課程發展中心主任鍾秀鳳說，本位補充教材編輯「國語」、「社會」，符合客家族群生活、文化與精神，課文取材源自客家鄉土，讓學童們潛移默化學到客家文化認同，期許「越在地、越國際」。

屏東縣客家課程發展中心設在長興國小，由儲備校長鍾秀鳳擔任課程主任，她是客家人，課程發展中心有21人，包括文編與美編，編撰客語教材時，符合新課綱架構，融入客家本位的文化或家鄉特色與未來視野。

課程文字編輯彭雅靖與美編李佩儒，一個是七年級生、一個八年級生，兩人都是客家人，編輯課程前，她們對客家文化較陌生，編輯客家本位課程中，訪談耆老、田野調查，才發現原來六堆客家文化底蘊深厚。

「繪製課本插圖，要符合實際又要發揮想像力」李佩儒說，教課書的繪圖，課文描述有些是沒照片、圖像參考時，要發揮美編想像力，但也要符合客家文化考究，像是客家藍衫的左開、右開，不能畫錯邊，版面編排也要適時留白。

「教科書呈現是中立價值觀」彭雅靖說，教材文字承載文化元素，編寫課文與寫作文不同，要符合課綱規範，要加入學童在此階段要學習到句型、生字，相當不容易，還要兼顧不同文體，新詩、記敘文本、說明文本等。

在社會科取材，鍾秀鳳說，以往社會課本呈現都會區觀點，「越在地、越國際」，融入在地觀點，學童從生活取得印證、對話；國語課文取材，鍾秀鳳說，課文文本、文化園地長文閱讀，讓孩童學到與客家生活傳統連結，又不落俗套，規畫客家人物傳，描寫客家人物，她會逐一徵詢當事人或其後代家屬，有些家屬人在國外，她跨越地域限制，網路聯繫。

鍾秀鳳說，這套客家本位補充教材，期盼除在六堆地區重點學校使用，希望未來推廣到全國各地小學或客家實驗小學作為課程教材，預計今年度完成國小一到六年級國語、社會科課本的補充教材。