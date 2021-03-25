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全國首套排灣族本位教科書 師傅老師與孩子們一起成長

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣原住民課程發展中心夥伴們，他們編輯出排灣族整套本位課程外，明年要將魯凱族本位教材全數編輯完成。記者劉星君／攝影
屏東縣原住民課程發展中心夥伴們，他們編輯出排灣族整套本位課程外，明年要將魯凱族本位教材全數編輯完成。記者劉星君／攝影

屏東縣教育處原住民課程發展中心歷時4年編撰全國首套原住民排灣族本位教科書，三地門鄉地磨兒國小全校使用這套教材，今年六年級畢業班是這完整從一到六年級使用這套教材的首屆學童，他們充滿自信又驕傲說「我的課本跟別人不一樣！」除了學科知識，更多了對文化認知。導師楊萍陪伴這班六年，扮演「師傅老師」角色，跟學童們一起成長。

屏縣原住民課程發展中心主任、長樂國小校長陳美鈴說，排灣族本位教科書2018年10月編撰完，國語、英語、數學與自然，共44冊99本，排灣族本位教科書完成後，接續魯凱族本位教科書，預計在明年7月底前完成。

「編輯教材從零開始，學科和文化知識融入」陳美鈴說，教材編輯，田野調查、訪談耆老，結合課綱規範，從當地取材，國語課本結合原民故事，也引用原住民作家作品。

「橫向廣面、縱向深化」陳美鈴說，她以國語課文「奔跑吧，蝴蝶」，描述三地門鄉孫女打破VUVU（排灣族語奶奶）一百公尺跑步的紀錄，文本描述提及「蝴蝶」圖騰對排灣族意義，同樣情境也應用數學、自然科。

導師楊萍是排灣族，她說，排灣族本位教材，讓教學有方向「用民族文化教育學生」，孩童與長輩們有連結，「隔代本來是我們的弱勢，隔代變成優勢」，教材讓凋零的文化有生命力，她也邀請部落長輩們到學校，也讓孩子們走進部落。

「上課只有粉筆與課本」楊萍說，她花更多時間備課，不被書商華麗的教材綁架，了解孩子需要，課程與生活連結，孩子學習落實生活中，她設計教學流程，讓其他老師們了解備課方式。

許多人常問「用這套教材跟得上嗎？」楊萍說，6年來，她看到孩子的自信心與長輩互動增加，「先喜歡自己族群，才能更容易接受不同文化」；原民課程編輯戴伶娟曾在地磨兒國小當代理老師，她不是原住民，從編輯到授課者，她說，老師扮演轉譯角色。

地磨兒國小六年級學童羅羿勛、黃宥熏、陳錫佑與楊恩熙分享，上課變有趣，其他學校同學看到他們的課本「都用超羨慕眼神」。黃宥熏說，了解排灣文化，也跟長輩多了話題。「數學變得生動，更容易理解！」陳錫佑說，他原本不喜歡自然，自然課本的故事讓他聽得懂，提高學習動力。羅羿勛說，學習知識也學習原民文化。楊恩熙說，課本讓她容易理解學科知識，貼近生活。

陳美鈴說，排灣族本位教材持續滾動修正，教育部國教署、桃園市、澎湖縣府等都有索取這套教材，做為原住民民族教育教材使用。

排灣族國語本位教材，在地元素文本，搭配生動活潑的圖像，巧妙結合排灣族「蝴蝶」圖騰意義。記者劉星君／攝影
排灣族國語本位教材，在地元素文本，搭配生動活潑的圖像，巧妙結合排灣族「蝴蝶」圖騰意義。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉地磨兒國小六年級學童陳錫佑（左起）、楊恩熙、黃宥熏與羅羿勛，六年來在導師楊萍（左二）陪伴下，使用排灣族本位教材，師生們一起成長。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉地磨兒國小六年級學童陳錫佑（左起）、楊恩熙、黃宥熏與羅羿勛，六年來在導師楊萍（左二）陪伴下，使用排灣族本位教材，師生們一起成長。記者劉星君／攝影
排灣族本位教材英語科，情境設定外國人來到部落，學童們如何用英語介紹給排灣族文化，開啟一連串的故事。記者劉星君／攝影
排灣族本位教材英語科，情境設定外國人來到部落，學童們如何用英語介紹給排灣族文化，開啟一連串的故事。記者劉星君／攝影
魯凱族本位教材，參考霧台鄉公所出版的人名釋義，課本角色也結合人名意義，讓學童們透過典範學習，內化成對自己期許。記者劉星君／攝影
魯凱族本位教材，參考霧台鄉公所出版的人名釋義，課本角色也結合人名意義，讓學童們透過典範學習，內化成對自己期許。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉地磨兒國小六年級20名學童們，六年來在導師楊萍（前排右一），使用排灣族本位教材，師生們一起成長。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉地磨兒國小六年級20名學童們，六年來在導師楊萍（前排右一），使用排灣族本位教材，師生們一起成長。記者劉星君／攝影

排灣族 原住民 屏東縣

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