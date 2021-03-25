全國首套排灣族本位教科書 師傅老師與孩子們一起成長

屏東縣教育處原住民課程發展中心歷時4年編撰全國首套原住民排灣族本位教科書，三地門鄉地磨兒國小全校使用這套教材，今年六年級畢業班是這完整從一到六年級使用這套教材的首屆學童，他們充滿自信又驕傲說「我的課本跟別人不一樣！」除了學科知識，更多了對文化認知。導師楊萍陪伴這班六年，扮演「師傅老師」角色，跟學童們一起成長。

屏縣原住民課程發展中心主任、長樂國小校長陳美鈴說，排灣族本位教科書2018年10月編撰完，國語、英語、數學與自然，共44冊99本，排灣族本位教科書完成後，接續魯凱族本位教科書，預計在明年7月底前完成。

「編輯教材從零開始，學科和文化知識融入」陳美鈴說，教材編輯，田野調查、訪談耆老，結合課綱規範，從當地取材，國語課本結合原民故事，也引用原住民作家作品。

「橫向廣面、縱向深化」陳美鈴說，她以國語課文「奔跑吧，蝴蝶」，描述三地門鄉孫女打破VUVU（排灣族語奶奶）一百公尺跑步的紀錄，文本描述提及「蝴蝶」圖騰對排灣族意義，同樣情境也應用數學、自然科。

導師楊萍是排灣族，她說，排灣族本位教材，讓教學有方向「用民族文化教育學生」，孩童與長輩們有連結，「隔代本來是我們的弱勢，隔代變成優勢」，教材讓凋零的文化有生命力，她也邀請部落長輩們到學校，也讓孩子們走進部落。

「上課只有粉筆與課本」楊萍說，她花更多時間備課，不被書商華麗的教材綁架，了解孩子需要，課程與生活連結，孩子學習落實生活中，她設計教學流程，讓其他老師們了解備課方式。

許多人常問「用這套教材跟得上嗎？」楊萍說，6年來，她看到孩子的自信心與長輩互動增加，「先喜歡自己族群，才能更容易接受不同文化」；原民課程編輯戴伶娟曾在地磨兒國小當代理老師，她不是原住民，從編輯到授課者，她說，老師扮演轉譯角色。

地磨兒國小六年級學童羅羿勛、黃宥熏、陳錫佑與楊恩熙分享，上課變有趣，其他學校同學看到他們的課本「都用超羨慕眼神」。黃宥熏說，了解排灣文化，也跟長輩多了話題。「數學變得生動，更容易理解！」陳錫佑說，他原本不喜歡自然，自然課本的故事讓他聽得懂，提高學習動力。羅羿勛說，學習知識也學習原民文化。楊恩熙說，課本讓她容易理解學科知識，貼近生活。