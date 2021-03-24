好暖心！高中生蹲水溝蓋「1舉動」 路人一看為之動容

不少人都有抽菸的習慣，且卻經常圖方便亂丟菸蒂，日前一名退休巡佐在路上無意看到一位高中生竟蹲在地上，默默的用筷子撿菸蒂，讓他十分感動。

退休巡佐吳勝宏在臉書發文分享，日前晚間在台南路口等待紅綠燈時，無意中看見一位台南一中的學生蹲在地上，一瞧發現原來學生手拿著筷子，在水溝蓋撿菸蒂，讓許多在等紅綠燈的路人都為之動容。

路人紛紛讚美表示「這是誰家的孩子，教養如此棒，每個學生如果像這位同學的義舉，那該多好，這位同學將來一定成為國家棟樑，為這位南一中同學拍掌，有你真好。」

貼文曝光後，網友紛紛表示「真為這孩子的父母感到驕傲」、「優秀的孩子」、「仁者彎腰撿煙蒂，智者奮發修法律，希望這位同學仁智兼具！」

據「自由時報」報導，照片中的學生名叫楊子賝，因為去年底看到北一女學生號召200名高中生淨街活動，就決定與同學舉辦「探得無菸」活動，昨晚是事前場勘但就發現菸蒂相當多，於是先「能撿多少是多少」，對於被意外拍到則感到訝異，他也希望往後有更多人都能一起為維護環境努力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康