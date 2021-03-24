澎湖國小學童體驗一日海巡 新奇有趣收穫滿滿
澎湖內垵國小小朋友今天充當一日海巡，實地體驗海巡日常勤務，還模擬救生與保育動物救難等，新奇有趣收穫滿滿。
澎湖內垵國小戶外教學活動，全校46名小朋友在校長馬長生等師長率領下，前往海巡署第七岸巡隊參訪，由於還是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期，小朋友全程戴口罩，一一量體溫與消毒。
小朋友們個個穿上岸巡橘紅色制服，搖身一變成為小小海巡，聆聽解說海巡日常的勤務工作外，並由海巡人員講授分享海洋生態保育、動物與鯨豚救護等演練，小小海巡們還體驗拋擲救生圈、急救救護等，實際體驗一日海巡勤務，收穫滿滿，達到寓教於樂，也對海巡工作留下深刻印象。
海巡署第七岸巡隊表示，小朋友一日海巡戶外參訪活動，讓師生們能親近海洋、認識海巡、擁抱海巡，進一步了解海巡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言