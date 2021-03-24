澎湖國小學童體驗一日海巡 新奇有趣收穫滿滿

高雄女中於本月初舉辦畢業旅行，學生疑似因為對房型安排有疑問而向住宿飯店反映，沒想到這件對一般人來說尋常不過事情，卻意外遭到網友「爆料」，又經媒體轉載而成為「新聞」。新聞報導所著重的資訊也並非事件本身或相關議題，而是以獵奇的口吻，大量引用爆料網友帶有貶低意味和性暗示的言詞，把整起事件打造成一則「展覽」女學生的軼聞。

2021-03-24 10:01