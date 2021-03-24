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澎湖國小學童體驗一日海巡 新奇有趣收穫滿滿

中央社 / 澎湖縣24日電

澎湖內垵國小小朋友今天充當一日海巡，實地體驗海巡日常勤務，還模擬救生與保育動物救難等，新奇有趣收穫滿滿。

澎湖內垵國小戶外教學活動，全校46名小朋友在校長馬長生等師長率領下，前往海巡署第七岸巡隊參訪，由於還是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期，小朋友全程戴口罩，一一量體溫與消毒。

小朋友們個個穿上岸巡橘紅色制服，搖身一變成為小小海巡，聆聽解說海巡日常的勤務工作外，並由海巡人員講授分享海洋生態保育、動物與鯨豚救護等演練，小小海巡們還體驗拋擲救生圈、急救救護等，實際體驗一日海巡勤務，收穫滿滿，達到寓教於樂，也對海巡工作留下深刻印象。

海巡署第七岸巡隊表示，小朋友一日海巡戶外參訪活動，讓師生們能親近海洋、認識海巡、擁抱海巡，進一步了解海巡。

海巡署 澎湖

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