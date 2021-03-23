鄧公國小公鯨魚coding趣 學生設計創意AI機器人

為讓學童能夠接觸程式語言設計，新北市淡水區鄧公國小日前舉辦了「FUN Coding」營隊，讓孩子利用「平板」或「滑鼠」，就能學會寫程式，以圖形化程式設計再配合鯨魚機器人的教具，享受coding的趣味。就算不是３Ｃ也可以讓孩子樂在其中，師生長家陪孩子們度過一個充實又有趣的科技生活。

鄧公國小校長謝芳儒表示，這次活動「鯨魚coding趣」，將過去大家印象中因難復雜的程式語言，轉換成簡單的圖形化設計，讓孩子製作快速小車進行APP闖關任務，也有知識應用的課程，帶領孩子們了解掃地機器人的原理，進而讓他們能從日常生活的電器或遊樂設施當中，發想創作。

鄧公國小開設Coding營隊活動的目的是希望孩子能透過趣味的學習，勇於挑戰，願意嘗試錯誤，並學會習團隊合作，以及自學能力的培養，這些都是學習程式語言的附加價值。程式設計已納入108課綱， Coding成為未來人才必修語言。

鄧公國小家長會長張?航說，孩子們回家也常會分享在學校的生活，很高興鄧公國小提供給孩子們一個充滿學習又有創意的樂園。鄧公國小，致力於全新北市作科技教育普及推廣，在淡水地區期待以鄧公國小作為機器人教學基地作拓展，可以在淡水持續推動機器人教育價值。