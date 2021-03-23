雙溪牡丹國小助推觀光 轉型「假日旅途學校」

三貂嶺隧道自行車道是東北角未來的觀光動脈，雙溪區牡丹國小處於未來自行車道的中繼站，自103年開始學校弦樂團也發展得有聲有色，更有「山中維也納」的美名，希望未來推動「假日旅途學校」學習提琴課程、促進觀光外，因此新北市府編列了1690餘萬元將舊校舍補強、以綠建材更新，有更好的禮堂、司令台及樂器教室空間，今年暑假校方也期望推動假日旅途學校，以提琴課程增進在地觀光。

新北市議員林裔綺表示，位於東北角正中心的三貂嶺與牡丹，因為對外交通較為封閉，地方上都非常期待三貂嶺隧道自行車道的開通，能增進地方就業與礦村轉型，昨日與新北市長侯友宜前往視察，關心隧道施工進度，但因為多雨天候及自然環境的維護頗具難度，預計要到今年年底才有望完工，大家除了期待到時綠色觀光帶動偏鄉發展，也關注雙溪區牡丹地區的創生規劃。

新北市長侯友宜表示，雙溪區牡丹國小處於未來自行車道的中繼站，自103年開始，弦樂團也發展得有聲有色，更有「山中維也納」的美名，成為偏鄉地區少有的藝文推廣中心，除了希望未來推動「假日旅途學校」學習提琴課程、促進觀光外，這次也舉辦新校舍的啟用典禮，新北市府編列了1690餘萬元，三年間將舊校舍補強、以綠建材更新，與弦樂團小朋友一同為新彩繪牆上的牡丹花點上花蕊，提供學校日後更好的禮堂、司令台及樂器教室空間。

牡丹國小校長范瑞瑩表示，很感謝新北市府的「美強生計劃」，四年間投入超過84億元，為各區學校的硬體加強，除了學校的音樂課程，還有牡丹老街的山要奶昔，以及附近包括貂山、燦光寮等多條古道以及親水公園，是牡丹獨有的旅遊資源，期待年底三貂嶺隧道自行車道開通後，民眾能多多體驗礦村轉型的創生觀光。