竹縣十興國小圖書館改建啟用 辦「閱讀歐洲」書展

新竹縣竹北市十興國小爭取教育部補助，以科技、數位、多語言及國際化教育理念，改造原圖書館並命名為「泱泱．雄圖」，館內除統整閱覽功能外，還有展演空間、數位學習區，海納各種語言讀本，今天揭牌啟用。

校長徐發斌表示，十興國小位於竹北市，臨近新竹科學園區，學校願景為「人文心、科技能、國際觀」，2007年成立至今首次改建圖書館，此次圖書館命名由學校的640名師生投稿，最後選出「泱泱·雄圖」，期待十興的學生在改造後的圖書館，獲得豐富的知識。

圖書館目前也辦理「閱讀歐洲 閱讀比利時」書展，比利時台北辦事處處長文浩德與徐發斌，一起用法文、中文為學生朗讀著名比利時繪本「文字工廠」，並介紹比利時文化，比利時台北辦事處也與敦煌書局共同捐贈60本法語書籍給圖書館。

縣長楊文科表示，108新課綱培養學生核心素養及國際觀，十興國小這學期特別與敦煌書局合作五年級校訂「閱讀歐洲」課程，期待透過新圖書館的成立，讓孩子在國際文化及外語培養方面繼續深耕。

比利時台北辦事處瓦隆尼亞商務代表鄒宏平表示，台灣國際知名度正在提升，政府除了推動雙語國家政策，也應該意識到國際文化趨勢。根據國際法語組織指出，全球有3億人說法語，是國際上第五大使用語言，3月是台灣法語月，每年駐台法語國家駐台辦事處，包括法國、比利時、加拿大、海地、盧森堡及瑞士等駐台辦事處，也舉辦各類法語文化活動。