扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方坦言不妥會虛心檢討

一名網友今日在臉書社團爆料公社PO出照片與影片，內容為台中一間高中學生持水彈槍，對著站在牆邊的同學作出類似「處決」的動作，影片曝光後，引發網友熱議。校方表示，這是去年學校「恐怖主義與反恐作為」的選修課程，學生以水彈槍模擬戰場情境，類似處決場景確實不妥，學校會虛心檢討。

張姓網友今日在臉書爆料公社發文，影片中有10多名學生拿著水彈槍，朝9名站在遠處外牆邊的學生進行射擊，學生面向外牆挨槍，還有人舉起手來，好似「處決」的場景，另有男學生掀起衣服，背後佈滿多個紅點的照片，令人怵目心驚，指出「哪間學校的學生，會不會太誇張了點。」

校方指出，這是學校去年實施的全民國防課程，也是選修課程，課程名稱是「恐怖主義及反恐作為」，由教官設計模擬戰場情境，教具業者提供水彈槍分兩組對戰，使用以膜包覆液體的子彈，子彈碰到人體隨即破裂，對戰時學生也會戴上防彈面罩，並由教官指導，安全上沒有疑慮。