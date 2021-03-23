會考生活英語／【校園篇】 英語演講比賽
★單字
1. list [ lɪst ] v. 列表、列舉（國中基本1200字）
2. speech [ spitʃ ] n. 演講、言論（國中挑戰800字）
3. topic [ˋtɑpɪk ] n. 題目、話題（國中挑戰800字）
★實用字詞
1. deadline for registration 報名截止時間
2. at least 至少、最少
This is an announcement about the English speech contest.
這是關於英語演講比賽的公告。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
All the topics／are listed on／the school’s website.
所有的題目／都被列在／學校的網站上。
動手做做看：將長句分成短字詞
Only one student from each class may register for this contest.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. What is the announcement about?
(A) An English contest
(B) An English website
(C) A website contest
2. When is the deadline for registration?
(A) March 13
(B) March 31
(C) Next month
3. How many students from each class may register for this contest?
(A) Only one
(B)At least one
(C) More than one
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
Each class／should register／at least／one student.
每個班級／應該報名／至少／一位學生。
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1.(A) 2. (B) 3. (A)
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