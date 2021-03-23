會考生活英語／【校園篇】 英語演講比賽

小學會開始學如何寫中文字，一名媽媽看到孩子的作業上，發現是因為「甜」字寫錯而被扣了1分得到99分，讓她百思不得其解到底哪裡錯了，照片曝光後，立刻引起網友熱烈討論「我真是開了眼界！」

2021-03-23 14:39