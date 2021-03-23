寓教於樂！他們用融入式英語教學 讓孩子贏在起跑點

提升英語能力，讓孩子贏在起跑點！嘉義縣中埔鄉公所今年度編列250萬經費給鄉內11所國中小學，聘請6位外籍教師教學，國小中高年級、國中中低年級每周一堂英語課，以融入式英語教學為核心，寓教於樂，奠定中埔鄉學生接軌國際的基礎。

嘉義縣中埔鄉公所為提高學生學習英語興趣，提升學生英語聽說能力，110年度編列250萬預算，聘請來自法、美等國外籍教師，每周一節課，目標以小學中高年級、國中一年級學生為主，營造英語學習氛圍，希望提升學生學習動機及興趣。

中埔國小校長林俊良說，國內學童很少有機會能跟外籍老師對談，多年前便有計畫引進外籍教師，提升學童英文能力，希望藉由此次課程的機會，讓學童學業精進。

「不列入考試沒有課業壓力」，中埔鄉頂六國小校長吳淑茹表示，融入式的課程讓孩子自然而然地學習，每周撥出一節綜合或彈性課程，由導師在旁協助，希望用生活對話讓學童喜歡英文課，「孩子們也蠻喜歡的」。

中埔鄉長李碧菁表示，先前鄉內學校既有外師協同計畫，時間不固定且並非每個學校都有，很多校長開會討論後認為這個計畫很緊迫，對孩子的幫助也很大，「教育是很重要的」，經過多此開會討論後，才有今天這個更周延的計畫。