「甜」怎麼寫？母怨兒作業被圈錯同學卻對 網勸一觀念較重要

小學會開始學如何寫中文字，一名媽媽看到孩子的作業上，發現是因為「甜」字寫錯而被扣了1分得到99分，讓她百思不得其解到底哪裡錯了，照片曝光後，立刻引起網友熱烈討論「我真是開了眼界！」

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼出一張兒子孩子的作業，表示孩子作業99分，因為照樣寫的題目錯了一個「甜」字，老師在上面訂正左邊應為「干」而不是上頭一撇，原po抱怨「但是我怎麼記得是斜的...還是我真的錯了」；另一張照片則是同班同學作業的對照，明明也是斜的一撇卻沒被扣分，讓原po相當不能接受「他寫斜的對，所以我不懂老師是...？」

原po抱怨兒子同班同學的作業，明明也是斜的一撇卻沒被扣分。圖／取自 《爆怨公社》

po文一出立刻掀起眾人論戰，有人認為「從小到大都寫斜的啊」、「舌，真的是平的欸，我一錯錯30幾年」、「這種感覺大概跟『沒』和『没』一樣」、「雞蛋裡挑骨頭」、「毛筆字裡面的隸書、楷書寫法都是斜的，不過剛剛查了一下辭典，平頭才是正確寫法」、「感覺就是字體問題」、「舌頭嚐到甘（甜）物＝甜，我都這樣教孩子記字」、「我女兒也錯過這裡」、「有的老師對字體的正確性比較嚴格」、「可能你小孩那撇，斜到老師想放水都難⋯」、「同學的那個，可能老師改作業改到眼花」。

有眼尖的網友指出，其實是筆畫才是關鍵，「這個是筆畫的問題，那個是一橫，寫法是由左向右寫再停頓，同學的雖然有點斜但是是一橫，這是對的寫法。你兒子很明顯是一撇，由右往左下撇，和同學是不一樣的寫法哦！建議媽咪看一下課本，裡面有筆順教學的」。查閱國字標準字體筆順學習網，第一筆的確是由左至右橫地寫，而非一撇。

眼尖的網友指出，其實是筆畫才是關鍵。圖／取自 《爆怨公社》

也有人認為筆畫和成績並不是最重要，孩子的教育比較重要，「沒事，錯沒關係，有錯才會知道哪裡需要改進..用好的方向去跟孩子解釋吧~成績不是最重要的」、「老師有辦法把筆順，看到如此細膩，可見老師也是用心之人，不是嗎？」、「現在的小孩就是接受這樣的教育，如果我們一直重複以前的教法，會造成小孩的混亂」、「我不會糾結在古往今來，更不會比較同學的字，直接會問老師正確筆劃後，之後都這樣寫就好了」、「我覺得不用在乎這個，小孩人格品德教育才重要，反正成年後學校的東西9成都沒用了」。