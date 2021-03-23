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母雞校園為家住樹上 偏鄉小校兒童每天驚喜撿蛋

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民靖國小鴿子雞生蛋十分小巧，學校幾經思考，用來烘焙蛋糕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民靖國小鴿子雞生蛋十分小巧，學校幾經思考，用來烘焙蛋糕。記者簡慧珍／攝影

自從去年11月家長送來一對母雞，彰化縣民靖國小校園即充滿驚喜。母雞熟悉環境後開始下蛋，小朋友在校園不同角落發現溫熱的雞蛋，進而了解母雞下蛋的習性等動物行為，但最快樂的是才藝課程做蛋糕，體驗安心食材做出美味食品的快樂。

竹塘鄉人口外流，民靖國小學生人數少，學校行政團體挖空心思設計校本課程留住學區戶籍上的學生。上學期學校推廣食農教育，獲得家長捐贈一隻品種「鴿子雞」公雞，圈養在臨時雞籠，沒想到遭流浪狗侵襲，公雞不幸「為校捐軀」，家長隨後捐贈一對「鴿子雞」母雞，學校不再關進地面雞籠，任由母雞擇吉地居住，母雞似乎察覺危機，雙雙高飛到校樹上棲息。

民靖國小為母雞舉辦命名活動，芳名分別是肯德雞、麥香雞。母雞度過陌生期，會因學校環境動態主動搬家。校長李瑞緻說，學校施工改善廁所等設施，母雞從距離工地附近的校樹搬到學校運動場邊校樹，寒假期間學生沒到學校，校內人跡少，母雞索性搬到學校大門旁邊的校樹，較靠近道路邊，遠離教學大樓一帶，開學後搬回教學大樓旁邊的校樹，看著小朋友在樹下活動、穿梭進出，人雞和平相處。

母雞一至兩天下蛋一次，學校沒產蛋箱，母雞隨機選地點，有時產在草地，有時在樹上，小朋友每天都能驚喜地發現雞蛋，有時小朋友看見地面「碎蛋」才知母雞下錯地方。學童林和治經常跟著母親到養雞場，看母親撿拾雞蛋和整理雞舍；他說，母雞會避開人多的地方下蛋，學校母雞通常晚上到校園裡建築廢棄物雜物堆生蛋，那裡有圍牆、平常沒人去，看起來很安全。

兩隻母雞每周產蛋5至6顆，雞蛋小巧，適合製作蛋糕，學校老師每月一至二次帶著小朋友上烘焙課，用肯德雞、麥香雞的雞蛋作蛋糕，小朋友了解母雞、雞蛋到蛋雞的過程，對食物履歷、食品安全格外印象深刻。

彰化縣民靖國小的鴿子雞學會以校樹為家，躲避危險。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民靖國小的鴿子雞學會以校樹為家，躲避危險。記者簡慧珍／攝影

雞蛋 食農教育

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