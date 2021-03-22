利用廢棄枝葉、廚餘 遠東科大教新市國中學生養蚯蚓

現在很多年輕人沒養過蚯蚓、有人甚至連蚯蚓都沒看過。遠東科大環境能資源研究中心今天到新市國中教導學生利用廢棄枝葉、廚餘飼養蚯蚓，學生學習在土裡放絞碎的枝幹碎木樹葉，放進小蚯蚓嘗試養蚯蚓，不少學生第一次養，覺得新奇。

遠東科大師生為了這堂課，特別準備不少蚯蚓及樹葉、碎木等材料與繁殖箱；先說明蚯蚓生態習性與功用，學生人手一個滿是土壤、碎樹葉及碎木的箱子，好奇觀看蚯蚓在裡面鑽來鑽去；將利用廚餘來餵養，也很期待三個月後蚯蚓變大變長，養肥後用來當魚餌。

研究中心主任吳俊毅說，這次課程嘗試執行「創新能資源化多元剩餘資材加值平台與高價值循環經濟」計畫，將陸續進行蚯蚓生態養殖、落葉堆肥、蚯蚓魚菜共生系統等相關環境教育系列課程，期盼科普教育向下扎根，帶領鄰近高中職、國中小師生深入了解循環經濟議題與提供相關技術教育。。