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最狂兒童節慶！ 新上國小連續10天辦「兒童權益教育周」
四月兒童節將屆，高雄市新上國小今天起舉辦長達10天的「兒童權益教育周」，千名學童走出校園到河堤散步，並規畫為兒童權益行動、超級名嘴來開講、解謎尋寶定向活動，還有超萌的兒童節周邊商品、瘋狂歡樂大摸彩。
新上國小校方與家長會籌備了3個月，希望能給小朋友一份深具意義的兒童節禮物，於是構想「新上兒童權益教育周」，三大主題包括：兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園，透過豐富活動、繪本閱讀、分享與短片欣賞，培養發現問題與獨立思考能力，認識自己權益，尊重他人權益，學會保護自己，友善待人處事。
高雄市教育局長謝文斌、民代、師長、家長會和兒童自治市小市長代表，一起宣誓見證維護兒童權益，壓上自己的手印，永久留存紀念。新上國小校長王彥嵓表示，兒童權益周長達10天，是最長的兒童節慶祝活動，帶著兒童走向社區，希望居民們也能共同維護兒童權益。
新上國小並邀作家小劉醫師來演講「大人不敢說的秘密：兒童性教育」，讓家長也能同步關心孩子的成長。學校也準備別出心裁的兒童節禮物，包括環保袋、兒童權益資料夾、超級徽章、萌萌紙膠帶、文創書衣、易拉罐存錢筒等等，小朋友愛不釋手。最後的「全校瘋狂歡樂大摸彩」，還有10輛腳踏車等著幸運中獎的孩子。
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