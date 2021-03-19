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國中家政課疑食品中毒 南市教育局要訂食材規範

中央社 / 台南19日電
台南市新營區新東國中發生疑似食物中毒，學生上家政課喝完果汁出現身體不適。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營區新東國中發生疑似食物中毒，學生上家政課喝完果汁出現身體不適。記者吳淑玲／翻攝

台南市新營區新東國中今天發生家政課學生疑食物中毒情形。校方表示，4名學生已陸續返校繼續下午課程、2人返家休息；教育局則表示，已通函要求各校明訂食材製備規範。

台南市政府教育局表示，全案為一年級某班家政課程，學生食用自備水果與鮮奶食材出現身體不適。學校謹慎處理立即通報衛生單位及送醫。

教育局學輔校安科表示，這次課程參與學生共28人，其中6人有疑似嘔吐腹瀉情形。經送醫檢查後，目前情況良好，4人已陸續返校繼續下午課程，另2人則是返家休息。

教育局於事發後已立即要求學校緊急通知學生家長，並請駐區督學到校協助處理，並指派副局長吳國珉探視關懷學生身體狀況，學校對於受影響學生也將持續進行後續關懷輔導。

教育局強調，針對易受忽略的家政課食材製備流程及作業規範，將通函各校進行檢討並明確化，尤其在天氣漸熱、食物易變質季節，更應留意保存方式；家政課烹調或調製後的食物，是否符合衛生安全的可食用要求也要一併注意，以避免發生意外。

教育局 返校

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