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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

小三賣魚數學題「只欠不剩」 網神回：這是商業手法！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO上網求助兒子的小學作業「賣魚數學題」。圖擷自爆廢公社二館
原PO上網求助兒子的小學作業「賣魚數學題」。圖擷自爆廢公社二館

現今的作業課題求新求變，孩子們千奇百怪的作業經常連父母都被難倒，為求解答總得絞盡腦汁，甚至上網求援！就有網友分享，兒子的國小數學作業，僅是簡單的除法，卻令父親直呼「應該沒有老闆會賠錢賣吧？」

一名網友於《爆廢公社二館》上發文分享，兒子帶了一份國小三年級的數學作業回家求助，不料其中一題卻讓他百思不得其解，只見題目說明「至民把126條魚每9條綁成一串，賣掉23串後，還剩下幾串？」，但不論原PO如何計算，「126條魚除以9條只能綁成14串」，因此答案都「只欠不剩」，原PO不解，最終只能上網求助網友「有哪位數學大師能夠幫我解答一下第六題的答案是多少嗎？」

網友紛紛KUSO表示，「我每次去買魚老闆都說剩最後三串算我便宜點，買完魚後再繞菜市場一圈就會看到老闆又掛了三串魚在特價賣，這叫商業手法！」、「無奸不商，懂不」、「綁一綁還生了一堆魚，再綁一綁的概念」、「老闆賣的是預售魚」、「真是商業奇才啊」。

有不少網友認為「老師出題有誤」，「這題目一看就除不盡」、「老師來解釋一下，這是考推理跟邏輯嗎？」最後原PO也於文末補充，「剛剛已經跟老師確認過了，是老師不小心出錯了，已更改題目，當老師的真的很辛苦」。

解答 爆廢公社

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