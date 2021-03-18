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影／暖心又暖胃 吳耀忠、黃敏瑄獲青少年志工菁英獎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌上午在縣府表揚吳耀忠（左） 、黃敏瑄（右）的愛心服務表現。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌上午在縣府表揚吳耀忠（左） 、黃敏瑄（右）的愛心服務表現。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣三義高中學生吳耀忠從國一就參加三義溫馨廚房，迄今並擔任4年團長，帶領青少年團隊投入獨居老人送餐的愛心服務，並企畫圓夢圍爐等暖心暖胃方案，從中立定人生志向；竹南高中天使救護社長黃敏瑄參與社會醫療服務隊到澎湖協助醫護團隊辦義診、育樂營，課餘也參加志工訓練，兩人最近都獲保德信第21屆青少年志工菁英獎的肯定，成為青少年志願服務的楷模。

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府表揚吳耀忠、黃敏瑄2人的愛心服務，嘉許他們在就學階段投入志願服務工作且能兼顧課業的傑出表現，值得縣內青少年學習。

吳耀忠小時候罹患血癌，曾是兒童病房的常客。他從社群媒體得知三義溫馨廚房的故事，5年多前國一時就加入成為溫馨廚房的夥伴。從國二起還扛起團長的工作，除延續溫馨廚房的服務理念，也發揮創意帶領團隊企畫「圓夢圍爐」，邀夥伴到居長輩家辦桌。此外還推出祖孫牽手春夏遊、秋季重陽月的愛心活動及服務，這次獲保德信青少年志工菁英獎高度肯定，同時頒給全國菁英獎、傑出志工獎2個獎項。

黃敏瑄除參加社會醫療服務隊到澎湖，課餘也參加在苗栗、新竹志願服務推廣中心辦的志工訓練及急救營服務工作，曾獲選新竹市優秀青年志工，這次獲保德信奉獻獎。她說參與服務時，老師曾提到服務不是手心向下的給予，也不是手心向上的乞求，而是手心向內與服務的居民一起做朋友，這句話深深影響她。

吳耀忠曾在貓裏季刊投稿，描訴幼年患病的治療歷程和參與志願服務，縣長徐耀昌特別在刊物上寫下「榮耀苗栗、讓愛飛翔」送給他留念。記者胡蓬生／攝影
吳耀忠曾在貓裏季刊投稿，描訴幼年患病的治療歷程和參與志願服務，縣長徐耀昌特別在刊物上寫下「榮耀苗栗、讓愛飛翔」送給他留念。記者胡蓬生／攝影
吳耀忠、黃敏瑄的愛心服務受到肯定，上午到縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
吳耀忠、黃敏瑄的愛心服務受到肯定，上午到縣府接受表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）在縣府表揚吳耀忠（左三） 、黃敏瑄（右三）的愛心服務表現。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）在縣府表揚吳耀忠（左三） 、黃敏瑄（右三）的愛心服務表現。記者胡蓬生／攝影

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