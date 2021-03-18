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中山大學推動台日高校交流 進行文化比較研究

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學學生透過視訊，向日本愛媛縣立南宇和高等學校學生，介紹高雄市前鎮區在地文化。圖／中山大學提供
中山大學學生透過視訊，向日本愛媛縣立南宇和高等學校學生，介紹高雄市前鎮區在地文化。圖／中山大學提供

中山大學日籍助理教授伊藤佳代開設「台日文化比較研究」課程，帶著學校台、日籍學生至前鎮草衙地區穿街走巷、探求在地文化，並與日本愛媛縣立南宇和高等學校學生視訊交流。台日學生在交流過程中對彼此文化心生嚮往，希望疫情結束後，能實地互訪。

「台日文化比較研究」課程從實務帶入理論，選擇「踏訪」的區域是高雄市前鎮區草衙聚落。伊藤佳代表示，因為這個地區距離漁業重鎮前鎮漁港最近，且與日本愛媛縣的地理環境相似；環境相同、文化近似，可以更強化交流效果。她全程使用日語與台、日籍學生溝通，一起走訪前鎮庄的守護廟「鎮南宮」，舊時人稱「銀座商場」的鎮華街138巷，以及鄰近前鎮漁港的宏裕行花枝丸觀光工廠與珍芳烏魚子見學工廠等。

課程中，台、日學生因著彼此不同文化的養成背景，激盪出不一樣的視野差異。伊藤佳代說，烏魚子在日本人眼中是代表台灣的名產，而台灣的名產與日本傳統的御飯糰相結合，讓日本學生覺得相當有新意。課程透過「飲食文化教育」的「食育教學」，讓台、日籍學生對彼此國家的飲食特色更加認識。

學生們以遠距視訊的方式，連線日本愛媛縣立南宇和高等學校的學生，行銷高雄在地生活文化、高雄捷運、輕軌等大眾運輸工具。這樣的遠距視訊交流與導覽，讓南宇和高等學校學生興起畢業旅行來到高雄旅行的興趣。

「台灣、日本都是我的母國！」台日混血的中山大學物理系學生王駿說，從小在父母耳濡目染，中、日文聽說讀寫樣樣精通，但因在台灣求學，平時講日語機會不多、結識的日籍友人也很有限。這次透過課程更加認識高雄，並同時體驗台、日兩國文化

中山大學西灣學院院長蔡敦浩表示，學校培育學生廣泛接觸台灣在地文化，經由多重語言能力的訓練，讓學生開拓國際視野、邁向世界。

中山大學台、日籍學生至前鎮草衙地區穿街走巷，探求在地文化。圖／中山大學提供
中山大學台、日籍學生至前鎮草衙地區穿街走巷，探求在地文化。圖／中山大學提供

日本 中山大學

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