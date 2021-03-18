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基隆國中體育班招生 8學校田徑、籃球、射擊等各具專業

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國中體育班招生，8學校田徑、籃球、羽球等各具專業。圖／基隆市政府提供
基隆國中體育班招生，8學校田徑、籃球、羽球等各具專業。圖／基隆市政府提供

基隆市國中體育班110學年度開始招生，市府教育處表示，歡迎國小應屆畢業生加入專業體育及運動教育領域，適性發展。即日起可以至各招生學校網站下載簡章或親臨各招生學校索取簡章，招生學校有8所學校，4月10日辦理甄試。

招收體育班的分別為正濱國中、南榮國中、百福國中、中正國中、明德國中、銘傳國中、八斗高中（國中部）、暖暖高中（國中部）。

各國中體育班有不同體育專業，分別為：正濱國中-田徑、籃球，南榮國中-田徑、跆拳道，百福國中-排球、羽球、跆拳道，中正國中-田徑、網球、民俗體育，明德國中-射擊，銘傳國中-籃球、射箭、桌球，八斗高中(國中部)- 排球、跆拳道、橄欖球，暖暖高中(國中部)- 田徑、手球、橄欖球。

各校報名日期如下，詳情請參閱各校簡章，3月18日至4月9日百福國中、南榮國中、正濱國中、八斗高中(國中部)、暖暖高中(國中部)；3月19日至3月24日中正國中；3月22日至3月31日銘傳國中；3月30 日至 4 月1日明德國中。

甄試結果將於4月15日公告於各校網站，錄取結果亦由各校同時通知，錄取學生於4月23日、4月24日逕至各校辦理報到，各校報到時間，詳見各校簡章。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，市府已要求各校配合相關防疫措施，甄試當日落實量測體溫，監試人員應與考生保持適當距離，且於考試開始前打開門窗注意環境通風。另，各校已設置隔離試場，甄試當日應依試場規則及實際需求，啟用隔離試場。基隆市高中體育班甄試接續於110年5月1日登場，報名日期為4月26日至4月28日，詳細資訊請見各校簡章。

基隆國中體育班招生，8學校田徑、籃球、羽球等各具專業。圖／基隆市政府提供
基隆國中體育班招生，8學校田徑、籃球、羽球等各具專業。圖／基隆市政府提供
基隆國中體育班招生，8學校田徑、籃球、羽球等各具專業。圖／基隆市政府提供
基隆國中體育班招生，8學校田徑、籃球、羽球等各具專業。圖／基隆市政府提供

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