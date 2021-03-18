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國小課本「高麗菜」不唸ㄌ一ˋ 家長吃驚…網友：錯了好多年！

聯合新聞網 / 綜合報導
「高麗菜」的發音怎麼唸？示意圖／ingimage
「高麗菜」的發音怎麼唸？示意圖／ingimage

高麗菜」的發音怎麼唸？一位媽媽在教小孩念書時，發現課本上寫的高麗菜的麗注音標示為二聲「ㄌㄧˊ」，與她所認知的不一樣，令她相當傻眼，網友直呼「真的錯了好多年」。

網友在臉書社團《爆廢1公社》分享小學兒子的教科書，表示在教孩子讀書時，其中一課寫著高麗菜的「麗」拼音，唸為二聲「ㄌㄧˊ」，原po看到後直呼傻眼，批評教改很白癡，難不成稱讚別人長得好美麗，也要比照唸「ㄌㄧˊ」嗎？她也詢問網友「你們都怎麼唸？」

網友分享小學兒子的教科書。圖／取自《爆廢1公社》
網友分享小學兒子的教科書。圖／取自《爆廢1公社》

根據教育部重編國語辭典注音為「ㄌㄧˊ」，此說法也令不少網友十分驚訝，引起論戰，「教該真的改到家長都不知道怎麼教小孩，每次孩子回來講的注音，真的讓我一頭霧水」、「勾蕾菜」、「看樣子這是台灣國語發音無誤」、「哥ㄌㄟˇ踩」、「我都念高麗菜」、「這問題就跟西門町到底該念西門町還是西門町是一樣的，我都念西門町，朋友念西門町」、「一般唸牛仔(ㄗㄞˇ)褲，考試要寫牛仔(ㄗˇ)褲」、還有蛤蜊（ㄍㄜˊㄌㄧˊ）、「現在檢查國語作業，想糾正小孩罵人時....先叫她拿課本來我確認一下是誰錯」、「學校教的知識不管是生活還是工作都用不到」、「不懂為何唸二聲」、「美麗還是唸ㄌㄧˋ啊」。

也有人表示「不是一直高ㄌㄧˊ菜嗎，你小時候考試都對？」、「沒變啦一直都是，只是你口語話忘了而已」、「字有讀書音與口語之音的不同」、「這樣也能扯教改？我相信你根本不曉得教改的內容是什麼」、「只要是自己不會的就是教改亂搞」、「沒有必要因為和自己所學不同而發脾氣或覺得無言」、「要讓孩子知道，我們念的讀音是方便發音，但是書寫應該要寫什麼讀音才是正確的」。還有人開玩笑「唸ㄌ一ˊ是因為韓國（高麗）做成泡菜啦！」

據教育部重編國語辭典注音為「ㄌㄧˊ」。圖／取自教育部重編國語辭典
據教育部重編國語辭典注音為「ㄌㄧˊ」。圖／取自教育部重編國語辭典

高麗菜

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