李茂宗師生陶藝巡迴展今登場 作品橫跨3世代
苗栗縣文化觀光局今天起在2樓山月軒舉辦「陶裡天下」李茂宗師生陶藝巡迴展，這也是李茂宗首次以師生聯展為題，集結26位橫跨近一甲子的3個世代陶藝家共同展出，展期至4月5日，縣府歡迎愛好藝文的朋友前來，一窺現代陶藝創作的多元面貌。
文觀局展演藝術科指出，李茂宗生於苗栗公館，曾獲西德慕尼黑國際陶藝大展金牌，長期致力於陶藝推廣與傳承，桃李
滿天下；這次展出以李茂宗為首，號召橫跨不同世代的現代陶藝創作者，除了藉由師生聯合巡迴展再續師生情緣，從作品的表現手法與創作風格，也可一探現代陶藝發展的軌跡。
李茂宗曾在1980年代以聯合國陶藝顧問身份前往大陸各地陶瓷產區與美術院校講授現代陶藝觀念，引領現代陶藝創作風潮，被喻為中國現代陶藝之父，這次參與展覽的作者除台灣本地創作者，也有許多來自大陸的陶藝創作者，呈現「陶裡天下」氣勢；相關訊息可上苗栗縣文化觀光局網站https://www.mlc.gov.tw/或貓裏藝文粉絲專頁https://m.facebook.com/miaoliartandculture查詢
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