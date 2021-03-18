李茂宗師生陶藝巡迴展今登場 作品橫跨3世代

苗栗縣文化觀光局今天起在2樓山月軒舉辦「陶裡天下」李茂宗師生陶藝巡迴展，這也是李茂宗首次以師生聯展為題，集結26位橫跨近一甲子的3個世代陶藝家共同展出，展期至4月5日，縣府歡迎愛好藝文的朋友前來，一窺現代陶藝創作的多元面貌。

文觀局展演藝術科指出，李茂宗生於苗栗公館，曾獲西德慕尼黑國際陶藝大展金牌，長期致力於陶藝推廣與傳承，桃李

滿天下；這次展出以李茂宗為首，號召橫跨不同世代的現代陶藝創作者，除了藉由師生聯合巡迴展再續師生情緣，從作品的表現手法與創作風格，也可一探現代陶藝發展的軌跡。