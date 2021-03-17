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有夠新鮮！瑞芳濂洞國小做出在地野菜披薩

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區濂洞國小做出在地野菜披薩，讓學生及參與的家長都好新鮮。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區濂洞國小做出在地野菜披薩，讓學生及參與的家長都好新鮮。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區濂洞國小因為在山腰坡地，當地有許多石板菜自然生長在擋土牆邊，而過去也有白鳳菜與番杏等具營養價值的野菜生長，只是目前數量逐年減少，為此校方推動食農教育，不僅種值野菜，也將野菜們入鍋料理，做出在地野菜披薩，讓學生及參與的家長都好新鮮。

「石板菜」是水湳洞當地常見的野草，生長於石縫間，當地居民常常誤稱為外型類似的「豬母奶」，雖然口感不是非常特別，但具有抗氧化效果，對身體機能幫助多，濂洞國小便想到利用它，加入蘑菇、培根、番茄等配料作成披薩，相當美味。

濂洞國小校長黃恕懿表示，此次學生們運用學校快樂農場復育的白鳳菜與番杏，加入湯中，學生們切著紅蘿蔔等食材，在老師指導下練習刀工，而學生家長們也很熱情支持參與，摘下野菜後，學生們也重新種上新的植株，希望過去滿山遍野的野菜們能重獲生機，也讓現代的孩子們體會過去阿公阿嬤們嚐野菜的過去歷史，感受礦村得來不易的食物文化。

瑞芳 食農教育 阿嬤

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