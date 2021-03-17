淡水農會攜手社區推食農 屯山學子體驗插秧

淡水屯山社區昨（16）日與淡水農會及屯山國小，一同舉辦健康食農推廣教育活動，第一站就是帶著屯山國小的小朋友，徒步到校園附近的農田，進行插秧體驗，藉活動教導學生，農業的重要性，小學生說，實際下田才知道原來農夫插秧這麼辛苦。

屯山國小一群小朋友光著腳丫子，準備下到農田裡頭，大家排排站好，接著將分配好的秧苗，一步一步慢慢的插進泥土當中。

屯山國小校長鄒惠娟表示，其實淡水屯山比較遠離市區，以往都是以農產為主，藉由插秧讓孩子了解平常在吃的白米飯是如何而來的，也相當感謝社區長輩協助這次的活動，來教孩子如何正確的插秧。

淡水農會主任謝清標表示，農會與屯山國小舉辦已經有六年的時間，這次有一百位學生參與，藉由這個活動，也教導學生，農業的重要性，也了解到有機農業，是未來的趨勢，此外這一次，淡水農會也提供了秧苗，來支持這項活動。

屯山里長李永清表示，在屯山早期就是以淡水的大糧倉著稱，而這裡有相當充沛的大屯溪水灌溉，所種出來的稻米特別好吃，而這一次與學校舉辦插秧活動，不僅是能夠讓孩子真正體會農民在大太陽底下種稻的辛勞，藉此也教導孩子健康食農的觀念，讓孩子留下一個難忘的回憶。