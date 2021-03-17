挺在地棒球 新營同濟宮捐新進國小棒球隊6萬元

台南新營同濟宮支持在地棒球運動，今在同濟宮開漳聖王及六府千歲見證及李宗翰議員穿針引線，由同濟宮主委吳妙芬代表廟方捐贈新進國小棒球隊發展基金6萬元，由校長林良駿及教練陳泰碩代表接受。

新進棒球隊成立至今逾30年，棒球隊經費雖有公部門補助，但仍許多不足，台南市議員李宗翰等人日前偕同新進國小校長林良駿、家長會長劉立綸等人拜會同濟宮主委吳妙芬，共同支持學校推動基層棒球運動，獲得正面回應。

同濟宮感受到新進國小棒球隊學生家庭單親、隔代教養或清寒家庭比例高，且棒球隊為能培訓小選手放學至夜間及假日都有安排訓練及課業輔導，並免費提供訓練裝備及餐點，減輕家長經濟及教養孩子負擔，決定擔起社會責任每年定額提供新進國小棒球隊經費，一同為棒球運動紮根。