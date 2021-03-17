大考讀書到半夜有用嗎？她拚會考「每天讀到半夜」 網勸：不划算

許多學生為了考出好成績會在考試前讀書讀到半夜，但這種讀書方式可能會導致精神不濟進而影響發育。一名網友的妹妹為了準備會考，每天都讀書讀到半夜，但是成績卻沒有提升很多，於是他相當好奇，「大考讀到半夜是否真的有用」。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他的妹妹正在為了會考讀書，每天都讀到半夜兩點，但是妹妹的成績也沒有大大地提升，他常常提醒妹妹要早睡，反而被嫌棄、要他不要念，原po分享自己以前考基測時，去完補習班回家後就馬上洗澡、玩電腦放鬆休息，雖說成績沒有特別好但至少也有PR83，於是想問問，「該如何勸導妹妹早點睡？」，引起許多網友討論。

網友紛紛表示，熬夜念書會導致記憶力變差且影響發育「沒睡飽沒用，記憶力非線性崩跌」、「必須經常讀到半夜才能考上的學校，代表這間學校本身就不適合你去就讀，高中要讀的內容比國中多太多了，硬逼自己考上一間超出自己能力太多的高中職，將來很容易跟不上同學」、「國高中有發現過班上成績好的同學平均10點就睡了，但他們大概都5、6點爬起來唸書再去學校」、「國中根本就還在發育，熬夜讀書超級不划算，說不定多讀書的效果還比睡覺讓大腦休息來得差」。

有網友則表示，讀得有效率比較重要，「依經驗來說，讀得有效率比較有用，不然坐著只是在浪費時間，不如早點睡」、「老實說我覺得讀書這種事很看天賦，平常讀不進去的話，讀到半夜也沒用」、「我大考前一個禮拜都早睡養足精神，因為學習是累積來的，最後一個禮拜抱佛腳不會比較好」、「小考還可以，升學大考這種範圍很大的考試，成績是靠長期」。

不過，有網友認為，「每個人適合讀書時間不一樣，而且他願意用功也沒差吧」、「兩點睡，問題是睡到幾點、有沒有睡飽，有時候半夜比較安靜，我大學時，每次期中期末考都是半夜12點念到3點，大家沒睡時我念不下去」、「大考熬夜沒用，跟唸書態度還有方法有關，大考著重理解」、「至少有這個上進心吧 你別管這麼多了」、「我以前也是唸到半夜，也是有吸收進去啊，對自己要求嚴格沒什麼不好」。