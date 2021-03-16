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首次與日本礦鄉視訊交流 十分國小傳承礦業文化

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
十分國小的學生透過視訊互動，瞭解日本田川市石炭歷史博物館，深化兩國的文化傳承。 圖／觀天下有線電視提供
十分國小的學生透過視訊互動，瞭解日本田川市石炭歷史博物館，深化兩國的文化傳承。 圖／觀天下有線電視提供

今年事逢平溪線鐵道一百周年，今（16）日新平溪煤礦博物園區邀請「姊妹博物館日本田川市石炭歷史博物館，與十分國小的學生透過視訊互動，瞭解田川市曾供應日本超過五成煤礦的歷史與文物，小朋友透過翻譯開心地跨國搶答，期待多次交流課程，深化兩國的文化傳承。

新平溪煤礦博物園區副總簡嘉宏表示，新平溪煤礦博物園區與日本田川市石炭歷史博物館，締結姊妹博物館已是第六年，今年特別希望將彼此共融發展的重心轉向教育，尤其是田川市的豬位金小學與平溪區十分國小都面臨嚴重少子化，希望將煤礦文化作為學校特色課程，與他國的交流，能讓孩子們更懂得家鄉礦業的珍貴。

雲林科技大學文化資產維護系教授王新衡表示，這次因為疫情關係，可惜只能利用視訊方式，讓館方與孩子們有獎徵答互動，日本田川市石炭歷史博物館當初曾是日本煤礦開採最繁盛的地方，更開創日本工業化的進程，但因為後來礦坑受到地下水侵蝕，除了兩根大煙囪與豎井外，只剩下山本作兵衛的礦坑畫作，登記為世界記憶遺產，看得出過去日本人採礦樣貌，而平溪區多數礦坑還能看到礦坑口及週圍設施的遺跡，是相當值得學者們研究的部分。

十分國小校長利一奇表示，今天第一次透過視訊有獎徵答，孩子們雖然聽不懂日語，但透過翻譯及山本作兵衛的礦坑畫作，可以想像到自己阿祖或祖父母等家族流傳的礦坑故事，本學期也會在王新衡教授與新平溪煤礦園區的帶領下，讓孩子更深的感受在地礦業的特色，更期待哪天疫情解禁，孩子們能與田川市的國小學生交流，體驗當地有趣的礦工舞蹈。

平溪 日本 博物館

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