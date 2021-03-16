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會考生活英語／【旅遊篇】 帶小狗去旅行

聯合新聞網 / 致理科技大學陳超明講座教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. pet [ pɛt ] n. 寵物、寵兒（國中基本1200字）

2. allow [ əˋlaʊ ] v. 允許、准許（國中挑戰800字）

★實用字詞

1. excited 感到興奮的；exciting 令人興奮的

2. behave oneself 安分、守規矩

Jack, Zoe and Irene are discussing whether to take the dog with them for a trip.

杰克、柔伊、艾琳正在討論是否要帶小狗去旅行。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Yes, ／but it gets／a little nervous／in the car.

是的，／不過牠會／有一點緊張／在車裡。

動手做做看：將長句分成短字詞

Let’s call the hotel to ask if it allows pets.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. What does Jack like to take?

(A) A cat

(B) A dog

(C) A bird

2. How does the dog feel in the car?

(A) Happy

(B) Sad

(C) Nervous

3. What will they do?

(A) Call the hotel

(B) Call the pet shop

(C) Call the car rental company

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

Let’s call the hotel／to ask if／it allows pets.

來打電話給旅館／去問問看是否／允許帶寵物。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (B) 2. (C) 3. (A)

考題 寵物 會考 國中會考生活英語

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