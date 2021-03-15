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95公分侏儒症小巨人打太鼓 個頭雖小但志氣高

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市右昌國中二年級學生烏士賢罹患軟骨發育不全症，也就是俗稱的侏儒症，身高只有95公分，校長黃永璋經常鼓勵他。圖／右昌國中提供
高雄市右昌國中二年級學生烏士賢罹患軟骨發育不全症，也就是俗稱的侏儒症，身高只有95公分，校長黃永璋經常鼓勵他。圖／右昌國中提供

高雄市右昌國中二年級學生烏士賢出生就罹患軟骨發育不全症，也就是俗稱的侏儒症，身高只有95公分。他個性樂觀開朗，克服身體障礙，去年參加太鼓表演贏得全國心智障礙者才藝大賽音樂比賽團體組第一名，上周在全校大露營中載歌載舞，讓全校師生都深受感動。同學們稱他是右昌國中的「小巨人」，個子小，心志卻很大。

烏士賢的雙親不在，現在跟外婆同住，母親是在他國小六年級時離世。身高僅有95公分的他，受限於身材，運動都不擅長，「別人跑1步，我要跑3步！」但他仍勇於嘗試，也參加過攀岩，小巨人喜愛音樂，更是打的一手好太鼓。

對四肢短小的烏士賢來說，練習太鼓與鼓棒要比別人更為辛苦！他花了加倍的時間在練習，鼓棒掉了再拿，一直要打到完美為止。去年11月他與同學參加全國心智障礙者才藝大賽，就以太鼓敲出精彩的生命樂章，奪得團體組第一名。他的故事也成為校園的生命教育。

烏士賢說，他從小就告訴自己，要勇敢面對問題、克服困難。3月10日學校要舉辦露營隔宿活動時，他第一時間就決定報名參加。在三天兩夜的露營活動中，他努力地跟上大家，實地體驗團體生活，也得到師生讚賞，展現高度的團隊精神，順利完成所有露營課程的挑戰。

同學們觀察士賢，認真盡力參與每個課程，跟一般人一樣完成挑戰，只是會花費多一點的時間。營火晚會表演節目的舞蹈，有些動作對他而言有相當難度，但士賢依然努力學習，不輕言放棄。校長黃永璋在結訓典禮中，頒發「全方鷹雄」特別獎獎狀、獎學金，鼓勵士賢未來能築夢翱翔，擁抱生命不受限。

正向開朗的烏士賢說，感謝老師與同學的陪伴，這是一段非常珍貴的回憶。三天活動中，他變得更積極、更獨立，雖然媽媽沒有辦法陪在身邊，但是他想跟媽媽說，「媽媽，我很努力了，希望妳在天上可以快樂。」

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