拿麼厲害！桃源興中國小四連霸獲全國族語戲劇冠軍

第10屆全國原住民族語戲劇競賽今天落幕，高市原民會指出，高市代表獲得兩金一銀，桃源興中國小拿下學生組冠軍，拉阿魯哇文教協進會獲得社會組冠軍，另有那瑪夏區Nitu kantan隊榮獲家庭組第2名；興中國小已經獲得3次冠軍，今年再度獲獎，成功創下4連霸紀錄。

今年度全國原住民族語戲劇競賽在陽明交通大學台北陽明校區舉辦，全國13縣29隊13語別參賽，學生組12隊、家庭組10隊及社會組7隊，選手495人。

經過兩天激烈競賽，今天決賽成績出爐。原民會指出，興中國小布鼓拉芙兒童藝術團獲得學生組冠軍，高雄市拉阿魯哇文教協進會是社會組冠軍，另有那瑪夏區Nitu kantan隊（布農族語不簡單之意）拿下家庭組亞軍。個人獎項部分，拉阿魯哇文教協進會余帆表演出色，獲頒社會組「最佳男主角」。

原民會主委阿布斯說，高雄隊在三組別中勇奪兩座冠軍，且有人口數偏少的瀕危語言拉阿哇族語獲獎，象徵部落及學校落實族語學習，也看見文化傳承希望。