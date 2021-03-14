快訊

變換車道「打方向燈」照樣開罰 他7分鐘吃9張罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿麼厲害！桃源興中國小四連霸獲全國族語戲劇冠軍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
第10屆全國原住民族語戲劇競賽在北市舉辦，高雄市拿下兩金一銀好成績。圖／高市原民會提供
第10屆全國原住民族語戲劇競賽在北市舉辦，高雄市拿下兩金一銀好成績。圖／高市原民會提供

第10屆全國原住民族語戲劇競賽今天落幕，高市原民會指出，高市代表獲得兩金一銀，桃源興中國小拿下學生組冠軍，拉阿魯哇文教協進會獲得社會組冠軍，另有那瑪夏區Nitu kantan隊榮獲家庭組第2名；興中國小已經獲得3次冠軍，今年再度獲獎，成功創下4連霸紀錄。

今年度全國原住民族語戲劇競賽在陽明交通大學台北陽明校區舉辦，全國13縣29隊13語別參賽，學生組12隊、家庭組10隊及社會組7隊，選手495人。

經過兩天激烈競賽，今天決賽成績出爐。原民會指出，興中國小布鼓拉芙兒童藝術團獲得學生組冠軍，高雄市拉阿魯哇文教協進會是社會組冠軍，另有那瑪夏區Nitu kantan隊（布農族語不簡單之意）拿下家庭組亞軍。個人獎項部分，拉阿魯哇文教協進會余帆表演出色，獲頒社會組「最佳男主角」。

原民會主委阿布斯說，高雄隊在三組別中勇奪兩座冠軍，且有人口數偏少的瀕危語言拉阿哇族語獲獎，象徵部落及學校落實族語學習，也看見文化傳承希望。

原住民 那瑪夏 語言

延伸閱讀

「天橋上的魔術師」後 吳明益「複眼人」4月走上劇院

屏東藝術館重新開幕 明華園與雲門重磅登場

國際扶輪3482區反毒戲劇巡演 引學子開創無毒人生

影／吳慷仁半月激瘦11公斤 「斯卡羅」 皮包骨乾扁駝背現身

相關新聞

大華國小畢業騎乘團練 至內門順賢宮呷辦桌90公里來回

為了讓每屆畢業生們都有精彩豐富的國小回憶，高雄市鳥松區大華國小連續7年舉辦「畢業騎乘」，過去是從學校騎到鵝鑾鼻燈塔，2...

拿麼厲害！桃源興中國小四連霸獲全國族語戲劇冠軍

第10屆全國原住民族語戲劇競賽今天落幕，高市原民會指出，高市代表獲得兩金一銀，桃源興中國小拿下學生組冠軍，拉阿魯哇文教協...

台東設國中原住民流行音樂專班 高中銜接成問題

台東縣豐田國中去年成立原住民流行音樂專班，讓各族學生們古調新唱，也學習創作詞曲，但家長會副會長胡明生擔憂未來學生升學有問...

台東豐田國中原住民流行音樂班 學生集體創作令人驚豔

台東縣豐田國中去年9月成立原住民流行音樂班，招收12名原住民學生，每周授課10小時教導創作及演唱技巧，其中7名學生分別創...

大減6500人！ 20萬人報名 今年國中會考創新低

全國試務會統計，國中會考已於3月13日報名完畢，全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，比去年少6498人，再...

那些年...老師的十大幹話 這句第一名最讓人一秒暴怒

為了讓同學乖乖聽話、好好讀書，老師總會利用一些話術說服學生，當下聽到還會為老師的諄諄教誨感動不已，但現在回過頭來看，發現有些句子根本是幹話！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。