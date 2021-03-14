大華國小畢業騎乘團練 至內門順賢宮呷辦桌90公里來回

為了讓每屆畢業生們都有精彩豐富的國小回憶，高雄市鳥松區大華國小連續7年舉辦「畢業騎乘」，過去是從學校騎到鵝鑾鼻燈塔，2021年更將目標戰線拉到花東縱谷，進行長達140公里的全新挑戰。師生今天先「團練」，從學校騎到內門順賢宮，往返90公里，完成後又增加許多信心。

傳承了7年的畢業騎乘，校長邵秋桃和教師們大力支持，家長會長張惠華及家長全力應援，歷任會長強力回歸參與團練。這屆畢騎團隊由執行長郭家峰、總召陳芊邑與熱心畢業生家長統籌，從騎乘說明會、安排訓練、路線規劃、交管協助、戰力補給，一步都不敢馬虎。

今天是大華國小第9次畢騎團練，目標是以辦桌聞名全台的內門順賢宮，從大華國小出發，來回距離90公里。愈接近中午，氣溫愈高，近200人的團練車隊在台29上奔馳著，大家努力踩踏，汗如雨下。騎乘過程中，家長準備了豪華補給，補充給畢業生們及時雨般的能量，畢騎團隊終於全員順利抵達折返點內門順賢宮。體驗辦桌宴後，又家又踩輪原路返回大華國小。