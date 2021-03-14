青少年生命教育巡迴宣導 到清水高中師生熱情掌聲回應

「有愛無礙─生命台灣」青少年生命教育巡迴宣導活動今年是第14年，前天下午到台中市清水高中展演，由廣播金鐘獎得主劉銘和第26屆金馬獎最佳女配角李淑楨搭檔主持，「混障綜藝團」帶來激勵人心的表演，學生們看完表演，熱情掌聲回應。

活動主持人劉銘是「混障綜藝團」團長，3歲時罹患小兒麻痺，不良於行，脊椎變形彎曲，終身以輪椅代步，醫生宣判他只能活到30歲，但他30歲擔任廣播節目主持人、40歲出書、50歲成為電視劇男主角；他說：「樂觀的人永遠有路可走」，只要比別人撐得更久，就能超越障礙，創造自己想要的人生。

「混障綜藝團」成立於2005年，以該團混有各種不同障礙類別的才藝人士而得名。在跨障別組合中，每個生命都是獨一無二的奇蹟，都能盡情展現自我；該團曾遠至新加坡、印尼、馬來西亞、中國大陸、加拿大等地演岀，因疫情影響，無法出國表演，國內演出場次也減少。劉銘說：「很感謝救國團長年支持，希望藉由表演，用生命影響生命，用生命感動生命。」

「混障綜藝團」前天共帶來5項精彩表演，包括肢障的奇異三姝「蔡佩芙、楊采蓉、王蜀蕎」活潑熱情的「中東舞孃」舞蹈；視障藝術家林芳語以甜美清亮的嗓音，演唱「明天你好」、「太陽」兩首歌；再由聽語障的默劇大師陳濂僑帶來「手語糾察隊」表演，第4個表演由視障生沈彥霖同學帶來長笛演奏，並結合B-BOX口技，演出「勢在必行」、「下次遇見再相愛」」及「mojito」等膾炙人口曲目；最後壓軸演出的是指萎縮的三指歌后蔡佩芙演唱「想見你」、「夜空中最亮的星」兩首歌。