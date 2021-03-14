台東豐田國中原住民流行音樂班 學生集體創作令人驚豔

台東縣豐田國中去年9月成立原住民流行音樂班，招收12名原住民學生，每周授課10小時教導創作及演唱技巧，其中7名學生分別創作「小時候」和「國中生」2首單曲，今天在台東聲音部落發表，並在專業錄音室錄製。學生們都興奮不已，希望未來可以朝演藝界發展。

這班去年4月本來只是試讀營，9月才正式成立專班，由校內音樂教師和校外的專業教師共同授課，僅1學期的時間，就能發表創作成果。

今天發表2首單曲，「小時候」由廖琳瑄、陳瑋欣、高振翔和宋延恩合力創作，詞曲描述對小時候無憂無慮的懷念；「國中生」由胡懷恩、林家齊和林宇修創作，提及學校功課和青澀的校園愛情。創作略短，但以各族的古調嵌接進去，意外地令人不感突兀。

「像在浴室唱歌一樣」，廖琳瑄說，專業錄音室的回音就像浴室，但聽起來聲音特別清晰，「原來這就是錄音室」。她說，剛上課時只是單純喜歡唱歌，但經過詞曲創作指導，他們學習樂器樂理，結合自己的生活想像，才能呈現如今的單曲。

校長洪文政說，學生們的創作是「古調新唱」，除了學生自行創作的詞曲，也請他們從各自族群古調找出1、2句融合進去，相當優美。