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大減6500人！ 20萬人報名 今年國中會考創新低

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年國中會考報名人數20萬2547人，約比去年少6500人。本報資料照片
今年國中會考報名人數20萬2547人，約比去年少6500人。本報資料照片

全國試務會統計，國中會考已於3月13日報名完畢，全國18考區及大陸考場總報名人數20萬2547人，比去年少6498人，再創新低。其中集體報名20萬940人，個別報名1607人。報名人數最多的三個考區分別是中投考區3萬1030人，新北考區3萬914人，及高雄考區2萬2721人。

全國試務會表示，特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7639人。各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

全國試務會表示，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8411人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的特殊應考服務，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果。申請特殊應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

全國試務會指出，今年國中教育會考考試日期為5月15日及16日，將於4月9日寄發准考證。集體報名的國中應屆畢業生，准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生，准考證則由各考區試務會寄發。

全國試務會說，考生收到准考證後應詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正日期為4月12日及13日兩日，集體報名的學生向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生向考區試務會提出申請更正。

國中教育會考 退伍軍人 新北

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