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禁止「蓋缺」 彰化國中未來詳實提報教師缺額

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣教師會和教師工會召開會員代表大會，會員踴躍發言。 圖／教師會提供
彰化縣教師會和教師工會召開會員代表大會，會員踴躍發言。 圖／教師會提供

彰化縣兩年後將面臨國中教師大超額，今天彰化縣教師會和教師工會的年度大會，縣政府教育處長陳逸玲與會宣布，今年起改變國中超額教師安置辦法，各國中先開缺額，超額教師和有意調動的教師同時參加縣內介聘，以免重演學校「蓋缺」保障該校教師，搞得別校超額教師無處去。

彰化縣教師團體在大葉大學舉辦會員代表大會，縣長王惠美、教育處長陳逸玲等人列席。教師會幹部和會員都指出，教師團體發現部分國中不公開教師缺額，俗稱「蓋缺」，把缺額留著給學校尋覓喜愛的老師來補缺，或「超前部署」為日後校內超額教師預留空位。

教師會幹部和會員表示，過去兩年縣政府採取超額教師留在原校服務，彰化縣表面上沒發生國中教師超額，其實超額問題一直存在，兩年後國中教師將大超額，縣政府應未雨繆綢，參考過去彰化縣教師會和教師工會的方案，讓各校缺額透明化，才能公開公正招聘。

縣政府教育處表示，已經注意到部分國中「蓋缺」，國中分科教學，學校「蓋缺」等別校超額教師分派出去，再開缺給縣內教師介聘，招聘所需要教師或「蓋缺蓋到底」容納本校超額老師，往往造成主科教師太多，藝能科老師不足，主科教師只好兼代副科教學，出現英文老師教音樂、舞蹈，國文老師教體育等現象，家長越來越重視多元能力發展，並不滿意這種排課。

教育處長陳逸玲在彰化縣教育團體年會宣布，從下學年起，國中必須如實提報教師缺額，交給縣政府辦理縣內教師調動和超額教師的介聘，讓超額教師獲得適當安置。

消息傳出後，部分國中校長錯愕，聲稱前幾天才開會維持原處理方式，為何一夕生變？若不准學校預留缺額給校內超額老師，被超額的老師一定超級不爽，遠派其他鄉鎮任教的工作情緒不好，非學生之福。

王惠美

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