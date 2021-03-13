那些年...老師的十大幹話 這句第一名最讓人一秒暴怒

老師不要再騙我們了～

很多人回想起學生時代，第一個想到的就是老師訓話的樣子。為了讓同學乖乖聽話、好好讀書，老師總會利用一些話術說服學生，當下聽到還會為老師的諄諄教誨感動不已，但現在回過頭來看，發現有些句子根本是幹話！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，老師講過的哪些幹話至今仍讓網友印象深刻，看到這些語錄的你，腦中是否馬上浮現當年老師的聲音呢？

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第10名 我還沒說可以下課

「噹～噹～噹～噹」身為學生最期待的，莫過於如天籟般的下課鐘響，很多人會在下課前幾分鐘就擺出起跑姿勢，目的是為了搶球場、買午餐，老師卻總是選擇性地忽略鐘聲，不是嚴肅地說「我還沒說可以下課」，就是問那些偷跑的同學「我有說下課了嗎？」讓網友哀嚎「佔用下課時間，飯都被搶光了」。

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第9名 你以後會感謝老師

俗話說「好的老師帶你上天堂」，學生時期幸運到好老師，理當會在心裡默默感謝，甚至還會在畢業後時常回校探訪，但網友分享，很多管教太嚴格、甚至體罰的老師，卻會以「你以後會感謝我」為由，做出讓學生受不了的行為，把這句話無限上綱，通常還會搭配「我是為你好啊！」令學生感到喘不過氣。

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第8名 我們以前哪像你們這麼幸福

這句話不僅父母常會說，連老師都很常在訓話完後加一句「想當年，我們才不像你們那麼好命」，言下之意就是責備學生「過太爽」，馬上點燃同學們的怒火！很多網友都認為，以前是以前，現在是現在，每個世代都有各自的煩惱，不需要拿過去的事情來與現在比較，只會憶當年根本是倚老賣老的行為。

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第7名 你浪費兩分鐘，全班就浪費一小時

每次老師遇到特別調皮的學生，就會當著大家的面說「我浪費1分鐘罵你，全班就浪費1小時等你」；或是同學被點名到卻回答不出問題，老師也會說「等你1分鐘，全班就一起浪費1小時」，不過網友長大後回憶這句話都笑說「我不知道原來數學可以這樣算」，也有網友疑問「那我今天早到30分鐘，全班可以提早1分鐘下課嗎？」

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第6名 被記過會找不到工作

國、高中時期，學校會透過嚴明的獎懲制度管理學生，也就是「嘉獎、小功、大功」及「警告、小過、大過」，當時老師總聲稱被記過會找不到工作、紀錄會跟一輩子，讓學生們聽到「記過」兩字都嚇得冷汗直流。不過網友長大後才發現，「當初為了一支警告煩惱個半死，現在想起來那根本半點影響都沒有」。

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第5名 好好讀書，考上就能談戀愛

學生時期只要一被發現在談戀愛，許多家長、老師都會極力阻止，就怕學生因此誤了學業。最經典的情況就是老師對國中生說「考上高中再談」，再對高中生說「考上大學再談」，但等到上大學、出社會，身邊長輩又會急著問你「怎麼還沒有對象？」令網友無奈表示「說得好像考上好學校就會有女朋友一樣」。

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第4名 這題會考，打星號

老師教課的時候非常愛講這句話，有聽課的學生總會認真地把題目塗上螢光筆、畫星號，滿滿記號就為了提醒自己記得複習，結果不是考試沒考，就是課本上滿滿星號，根本搞不清楚到底哪題才是重點，讓網友把「這題會考，打星號」封為幹話，還有網友指出，反而是沒說會考的題目才可能成為出題重點。

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第3名 上大學就自由，任你玩四年

不管是國中還是高中，老師都會用這句話讓學生心甘情願地苦讀書，許多學生也會時常幻想，上大學後是否就能自由度日，迎接美好未來呢？不過多數情況是，等到上大學後才發現「任你玩四年」根本是最大謊言！網友指出，大學課業同樣繁重，還可能影響到找工作的表現，如果真的玩四年，後果不堪設想。

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第2名 又是一題送分題

考試終於結束，老師通常都會在課堂上檢討考卷，只要檢討到老師認為很簡單的題目，就會說「這是一題送分題」，甚至檢討到最後，整張考卷都說是送分題，真的是非常幹話。網友指出，只要有人答錯，這題就不是送分題了呀，而且如果要說是送分題，為什麼這題老師還會扣我分呢？

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第1名 心靜自然涼

不是每間學校都有冷氣，只要一到夏天，沒有開冷氣的教室就會十分悶熱，如果有同學抱怨太熱，就會被老師回說「你是因為心浮氣躁才熱，心靜自然涼」。但網友認為，問題根本不在心靜不靜，而是外在環境真的太熱，「心靜自然涼」這句話不僅一點幫助都沒有，還可能讓人一秒暴怒，「心跳靜了，人就涼啦！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月10日至2021年03月09日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『那些年老師講過的幹話』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



