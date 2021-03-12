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肉桂醛改善鹽化田 台南德光中學、南一中合作研究獲獎

聯合報 / 教育事業部
檔: 研究團隊發現綠豆在含有中藥的培養桶中生長狀況良好，準備移至鹽化土壤試驗。圖╱德光中學提供
檔: 研究團隊發現綠豆在含有中藥的培養桶中生長狀況良好，準備移至鹽化土壤試驗。圖╱德光中學提供

鹽會抑制植物生長，被海水倒灌過的土地，會因鹽分讓農作物長不好，台南德光中學學生研究發現，將菜苗與肉桂醛放在密閉空間12小時，菜苗就能在鹽化土壤中成長，這項研究獲「2021年台灣國際科學展覽會」植物學科三等獎，校方表示，若能改進後商業化，對農戶是一大福音。

該研究是由德光高二學生陳敬文、蕭崇彥與台南一中高三生陳昱丞合作完成。德中生物科老師江芝韻表示，學校鄰近安平海岸，每年帶學生去海邊淨灘，都會教土壤鹽化的危害，因此當三位同學發想主題時，家裡開中藥行的陳昱丞好奇「人類吃中藥會健康，植物是否也會變強壯？能在鹽化的土壤中長大？」

他們將肉桂、丁香、小茴香等藥材磨粉，灑在綠豆、苜蓿芽、小白菜的種子上，觀察成長狀況。江芝韻說，可能藥粉味道太重，萌芽率不好，因此他們改將菜苗與藥粉放在密閉空間裡培養，發現可以讓菜苗的主根變粗、側根變多，再將菜苗移到鹽化土壤，肉桂組的綠豆持續成長。學生推測，是肉桂的主成分「肉桂醛」讓綠豆變強壯，因此將綠豆種子與肉桂醛放在密閉空間12小時，種子依舊順利成長，證明了推論。

江芝韻表示，新課綱上路後，許多學生願意主動參加科展實驗，希望能為「學習歷程加分」，她強調「並不是每次實驗都會成功、拿獎」，這次研究學生只證明了「肉桂醛能提升綠豆耐鹽能力」，若有廠商願意擴大實驗範圍，測試不同蔬菜菜苗的成長效果，未來農人就有可能在鹽化的土壤中種菜。

此外，德安高三林芫安與二年級謝定宏也以「護『灘』神『扇』─風扇擾流應用於延緩突堤效應」，抱走地球與環境科學科四等獎，校方表示，今年植物學科的一、二等獎與地科的一等獎從缺，因此這兩項研究就相當於該組的第一名、第三名。

德光中學的蕭崇彥(左起)、陳敬文、江芝韻，和南一中的陳昱丞及南一中指導老師鄭楷騰合作研究如何改善鹽化土。圖╱德光中學提供
德光中學的蕭崇彥(左起)、陳敬文、江芝韻，和南一中的陳昱丞及南一中指導老師鄭楷騰合作研究如何改善鹽化土。圖╱德光中學提供
檔: </p><!--5--><p> 研究團隊將灑上肉桂粉的種子移到陽光下實驗。圖╱德光中學提供
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研究團隊將灑上肉桂粉的種子移到陽光下實驗。圖╱德光中學提供

檔: </p><!--8--><p> </p><p> </p><p> 學生將觀察結果一一拍照。圖╱德光中學提供
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學生將觀察結果一一拍照。圖╱德光中學提供

中藥 南一中 課綱

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