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肉桂醛改善鹽化田 台南德光中學、南一中合作研究獲獎
鹽會抑制植物生長，被海水倒灌過的土地，會因鹽分讓農作物長不好，台南德光中學學生研究發現，將菜苗與肉桂醛放在密閉空間12小時，菜苗就能在鹽化土壤中成長，這項研究獲「2021年台灣國際科學展覽會」植物學科三等獎，校方表示，若能改進後商業化，對農戶是一大福音。
該研究是由德光高二學生陳敬文、蕭崇彥與台南一中高三生陳昱丞合作完成。德中生物科老師江芝韻表示，學校鄰近安平海岸，每年帶學生去海邊淨灘，都會教土壤鹽化的危害，因此當三位同學發想主題時，家裡開中藥行的陳昱丞好奇「人類吃中藥會健康，植物是否也會變強壯？能在鹽化的土壤中長大？」
他們將肉桂、丁香、小茴香等藥材磨粉，灑在綠豆、苜蓿芽、小白菜的種子上，觀察成長狀況。江芝韻說，可能藥粉味道太重，萌芽率不好，因此他們改將菜苗與藥粉放在密閉空間裡培養，發現可以讓菜苗的主根變粗、側根變多，再將菜苗移到鹽化土壤，肉桂組的綠豆持續成長。學生推測，是肉桂的主成分「肉桂醛」讓綠豆變強壯，因此將綠豆種子與肉桂醛放在密閉空間12小時，種子依舊順利成長，證明了推論。
江芝韻表示，新課綱上路後，許多學生願意主動參加科展實驗，希望能為「學習歷程加分」，她強調「並不是每次實驗都會成功、拿獎」，這次研究學生只證明了「肉桂醛能提升綠豆耐鹽能力」，若有廠商願意擴大實驗範圍，測試不同蔬菜菜苗的成長效果，未來農人就有可能在鹽化的土壤中種菜。
此外，德安高三林芫安與二年級謝定宏也以「護『灘』神『扇』─風扇擾流應用於延緩突堤效應」，抱走地球與環境科學科四等獎，校方表示，今年植物學科的一、二等獎與地科的一等獎從缺，因此這兩項研究就相當於該組的第一名、第三名。
研究團隊將灑上肉桂粉的種子移到陽光下實驗。圖╱德光中學提供
學生將觀察結果一一拍照。圖╱德光中學提供
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