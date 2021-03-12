聽新聞
test
0:00 / 0:00
家長要求「全英語授課」否則就要告 老師超無言：我教數學
為了不讓孩子輸在起跑點上，許多學校都會採用英語來上課，爸媽也樂觀其成，但不是所有學校都是雙語教學，一名老師在《Dcard》PO文抱怨，表示遇到一位媽媽要求他如果不用全英語來教數學就要告他，讓這名老師相當無奈，網友們看了也氣憤地說「沒錢又要求一堆」。
原PO說自己服務的學校不是雙語學校，也不是歐洲學校或美國學校，因此不會用英語來上課，但日前卻有位媽媽要求用全英語教小朋友除法，如果不用英文教數學的話就要告人，原PO雖然無奈但也口頭說「好」。
不過雖然允諾對方，但原PO上課時還是還是照樣用中文，他開玩笑的說「中間還穿插了幾句她覺得只有髒髒土著才會說的閩南語」。雖然沒有照這名家長的意思用英文教學，原PO也好奇的問「是說在普通學校沒用全英語上數學課真的告得成嗎？」
貼文也讓其他網友看不下去，「要雙語教學不會送雙語學校喔，沒錢又要求一堆」、「不是有研究發現語言會影響算術能力嗎？中文的數字系統比英文數字來得有邏輯，因此在算數中，中文學習者的學習成果較好」、「可憐，看她這種沒錢還高要求的樣子，還敢鄙視台語，感覺文化素質跟社會地位都很差」、「笑死！也要學生聽得懂啊」、「學生真的很可憐」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言