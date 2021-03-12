家長要求「全英語授課」否則就要告 老師超無言：我教數學

為了不讓孩子輸在起跑點上，許多學校都會採用英語來上課，爸媽也樂觀其成，但不是所有學校都是雙語教學，一名老師在《Dcard》PO文抱怨，表示遇到一位媽媽要求他如果不用全英語來教數學就要告他，讓這名老師相當無奈，網友們看了也氣憤地說「沒錢又要求一堆」。

原PO說自己服務的學校不是雙語學校，也不是歐洲學校或美國學校，因此不會用英語來上課，但日前卻有位媽媽要求用全英語教小朋友除法，如果不用英文教數學的話就要告人，原PO雖然無奈但也口頭說「好」。

不過雖然允諾對方，但原PO上課時還是還是照樣用中文，他開玩笑的說「中間還穿插了幾句她覺得只有髒髒土著才會說的閩南語」。雖然沒有照這名家長的意思用英文教學，原PO也好奇的問「是說在普通學校沒用全英語上數學課真的告得成嗎？」

貼文也讓其他網友看不下去，「要雙語教學不會送雙語學校喔，沒錢又要求一堆」、「不是有研究發現語言會影響算術能力嗎？中文的數字系統比英文數字來得有邏輯，因此在算數中，中文學習者的學習成果較好」、「可憐，看她這種沒錢還高要求的樣子，還敢鄙視台語，感覺文化素質跟社會地位都很差」、「笑死！也要學生聽得懂啊」、「學生真的很可憐」。