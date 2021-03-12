世界青少年發明展金牌獎 我國中小奪28面金牌

教育部今舉行2020 IEYI世界青少年發明展金牌獎隊伍頒獎典禮，我國73支代表隊伍共拿下28面金牌、15面銀牌、17面銅牌及13項國家特別獎，成績相當亮眼。有國小學生結合防疫時事，設計「把手消毒器」，無人使用時會定時噴灑消毒劑，大幅減輕消毒人力成本；也有國中學生設計環保除臭鞋櫃，一套簡單設備就能達到消毒效果。

2020世界青少年發明展國內賽遴選出73支國家代表隊伍，原定前往俄羅斯參與國際賽，疫情影響，改成線上世界賽，參賽選手皆經過各縣市初賽、全國決賽重重挑戰後，脫穎而出，代表台灣出征世界賽，各個實力堅強，並用流利英文表達創意發明的理念和成果。

嘉義市國立嘉義大學附設實小學生沈庭羽以及嘉義市立北興國民中學學生王冠文，聯手製作「把手消毒器」，當有手靠近把手時會噴出清毒劑，使用者也可設定「定時噴灑」，無人使用時會定時噴灑消毒劑，可以定時滅菌，大幅減輕消毒人力成本。

沈庭羽說，以前去商場會看到把手處充滿指紋，覺得不乾淨，藉由把手消毒器，可以輕鬆滅菌；王冠文也補充，這項設計已到第四代，差別在於消毒器的材質，起先用木材，後來發現容易損壞，現在改用塑膠盒，更容易保存。

嘉義市國立嘉義大學附設實小學生楊喆媗、黃靖琁研發「長髮泳帽」，學生在泳帽兩側縫線間做雙層設計，長髮者利用介於泳帽兩層彈力布的空間收納長髮，短髮者直接戴上即可，目前已申請專利。設計簡單，相當適合量產，還有學校老師跟她們訂貨。

桃園市龍潭國中國三學生林恩加設計「環保除臭鞋櫃」，他說，小時候腳容易有異味，因此發想出除臭設計，為了能環保解決「臭鞋」問題，先分析臭味來源，發現是來自細菌分解皮脂、皮質過程中，產生硫與氨的氣味。