花蓮擴大校園「綠班馬」計畫 中南區9校周邊畫設完成
花蓮縣政府推動「綠斑馬計畫」，將校園周邊行人穿越道畫上綠色底色，提高防滑係數與辨識度。去年從市區6所中小學試辦，成效良好，近日又在中南區9所學校畫設完成，希望藉此提升學生進出校園的交通安全。
縣府建設處長鄧子榆表示，「綠斑馬」具有色彩鮮明、防滑的特色，也強調行人路權，明確區分行走範圍；還有一個好處，「綠斑馬」標線的路面抗滑係數在BPN 65以上，較傳統標線抗滑係數來的高，可降低機車騎士滑倒的風險，也增進用路者的安全。
去年在市區6校試辦後，民眾反映普遍不錯，縣府決定擴大推廣，縣府上月邀集副議長潘月霞、公路總局、玉里鎮公所、警方等相關單位現地會勘，決議以中南區的瑞美國小、鶴岡國小、瑞穗國中、瑞穗國小、春日國小、玉里國小、松浦國小、玉東國中、玉里國中共9所學校，列入綠斑馬計畫，這個月已經施作完成。
縣府也提醒用路人，行經學區的時候，一定要放慢速度，注意及禮讓學生經過，也確保自身的交通安全。
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