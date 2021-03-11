板橋高中設計輔具 視障者坐龍椅體驗當帝后

新北市板橋高中與故宮合作，學生在設計課以「南薰殿帝后像」特展的繪畫為素材，透過3D列印製作立體的龍椅，今天協助視障者「觀賞」畫作，體驗坐龍椅的滋味，享受文化平權。

市立板橋高中今天表示，促進各族群及不同對象的文化平權，也讓視障者共同享有觀賞書畫作品的權力，今天由學生親自帶領視障觀眾，體驗故宮博物院正展出「南薰殿帝后像」的特展品。

這些視障者透過語音導覽聽文物說明，以手觸摸宋光宗后畫像耳朵上的實體珍珠，甚至坐在披著繡鍛的龍椅上，體驗古代皇帝、皇后擁有權力的滋味。

板橋高中表示，要將這些重要畫冊、卷軸等重要的平面文物國寶，讓視障者可體驗、瞭解，並感受到無形的「權力」，學生共製作宋宣祖后座像的龍椅、宋宣祖坐像龍椅、明仁宗坐像的龍椅。並與新北市樟樹國際實創高中流行服飾科學生，攜手重現畫作中的皇帝服飾繡樣、龍椅上面的綢緞樣式。

在故宮陳列室，宋光宗后畫像的照片中，白色穿珠從耳朵垂到肩膀，學生設計11顆實體珍珠的體驗觸摸模版，以及透過電鏽將龍袍與鳳冠、衣服樣式、花紋立體化。還錄製口述導覽影音將學生看見的文物描述給視障者，讓眼睛看不見的觀眾，也能「觀賞」畫作。

板橋高中表示，這些視障輔具是甚用教育資源，與故宮合作開設「潮設計」選修課程的學生作品，運用3D列印技術、雷射切割、噴印機等數位自造科技，打造可觸摸的珍珠耳飾、龍椅等。

板中說，除老師規劃課程，學生須瞭解展覽的文物內涵，更要理解視障者感官的不便，才能設計視障輔具，對不常參觀博物館的學生是一大挑戰，也開啟產學合作的全新可能，更擴大學生的文化視野，培養兼具人文與科技素養的未來人才。