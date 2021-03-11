快訊

鳳梨酥「遭棄單1000盒」降價求售！微熱山丘回應了

鼻頭國小「百年」好合 外籍師復育百合校花

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
鼻頭國小師生與外籍老師一同種植百合校花，未來將教導學生用外語介紹家鄉的美。 圖／觀天下有線電視提供
鼻頭國小師生與外籍老師一同種植百合校花，未來將教導學生用外語介紹家鄉的美。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區鼻頭國小將在五月迎接百年校慶，師生復育校花「台灣百合」揭開序幕，今年在新北市教育局協助下首次迎接兩位外籍老師，今(11)日鼻頭國小師生與外籍老師一同種植百合校花，未來將教導學生用外語介紹家鄉的美，成為行銷鼻頭觀光發展的一份子。

鼻頭國小在民國110年將滿百年歷史，從南雅地區遷至現在位於鼻頭腳的峭壁邊，是出名的美景小學，而在地原生的台灣百合更是學校校花，在東北角暨宜蘭海岸風景管理處的支持下，年年舉辦復育百合活動，今年更有1500棵要在鼻頭角種下，學校也融入特色課程，教導孩子種植觀察台灣百合，深刻認識東北角的特色物種。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，鼻頭國小海風強大，百合花屹立生長宛如勇敢堅強的精神，也是傳承百年的鼻頭校風，今日學校師生們與幼兒園共同以復育百合許下心願，一是祝福今年5/8的百年校慶圓滿順利，二是希望全世界的疫情趕快結束、恢復健康平安的生活，三要感謝新北市教育局爭取到首次外籍老師Emily與Gretchen來鼻頭國小教學的機會，學生們種花前，先聽外籍老師們介紹花、葉、根莖等英文單字，並學習用英文講種植步驟，透過特色課程讓英文教學更有趣，外籍老師們也相當喜愛鼻頭國小優美的環境。

外籍老師雖然不是每個禮拜都會上課，但會陪著孩子們一同觀察百合、小丑魚的復育，還有龍洞灣浮潛、南雅步道考察等有趣活動，教導他們如何用外語介紹家鄉的美，日後能成為行銷鼻頭觀光發展的助力。

校花 瑞芳

延伸閱讀

3個月飆胖16公斤 北榮鼻視鏡摘除腦腫瘤

輕熟女成月亮臉！3個月飆胖16公斤 北榮搶救腦內風暴

日本最美大學校花選舉 冠軍激似石原聰美

被丟包、欺騙「忍太久了」！曹佑寧校花女友發文惹聯想「跟他沒關係」

相關新聞

台版「模犯生」作弊翻版？學校記過處分高中生喊不公

南投縣一所高中上學期期末考數學科，有5名學生被發現疑似模仿泰國電影「模犯生」情節用橡皮擦作弊，其中4人承認，但1人堅決否...

鼻頭國小「百年」好合 外籍師復育百合校花

瑞芳區鼻頭國小將在五月迎接百年校慶，師生復育校花「台灣百合」揭開序幕，今年在新北市教育局協助下首次迎接兩位外籍老師，今(11)日鼻頭國小師生與外籍老師一同種植百合校花，未來將教導學生用外語介紹家鄉的美，成為行銷鼻頭觀光發展的一份子。

「花甲男孩轉大人」作者楊富閔回母校台南大內國小開講

金鐘年度戲劇「花甲男孩轉大人」作者楊富閔正在老家台南大內區公所服替代役，他大內土生土長，也是大內國小第54屆校友。今天大...

教育部發給表演藝術參賽證明 南市不列入多元比序分數

教育部基於防疫需求，停辦全國學生表演藝術競賽團體賽，但發給參賽證明，並列為優等，台南市教育局入學推動工作小組以公平等為由...

國小學童自編校園行動劇 多啦A夢最新劇情勇敢反霸凌

高雄市桂林國小學生自治團隊為了宣導反霸凌的重要性，自編自導自演一齣「STAND BY ME 3勇敢反霸凌」行動劇，昨天起...

不一樣的食農體驗 淡水國小種香料做飯糰

淡水國小美術班學生在校園中種植香草，並且將這些香草製成茶包義賣幫助國際貧弱兒童，而日前更帶著來自越南香料，作為四月份無添加料理的手作春天飯糰的食材，要學會大自然的豐富及體會媽媽備餐的辛勞與趣味，打造出不一樣的食農教育體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。