鼻頭國小「百年」好合 外籍師復育百合校花

瑞芳區鼻頭國小將在五月迎接百年校慶，師生復育校花「台灣百合」揭開序幕，今年在新北市教育局協助下首次迎接兩位外籍老師，今(11)日鼻頭國小師生與外籍老師一同種植百合校花，未來將教導學生用外語介紹家鄉的美，成為行銷鼻頭觀光發展的一份子。

鼻頭國小在民國110年將滿百年歷史，從南雅地區遷至現在位於鼻頭腳的峭壁邊，是出名的美景小學，而在地原生的台灣百合更是學校校花，在東北角暨宜蘭海岸風景管理處的支持下，年年舉辦復育百合活動，今年更有1500棵要在鼻頭角種下，學校也融入特色課程，教導孩子種植觀察台灣百合，深刻認識東北角的特色物種。

鼻頭國小校長陳玉芳表示，鼻頭國小海風強大，百合花屹立生長宛如勇敢堅強的精神，也是傳承百年的鼻頭校風，今日學校師生們與幼兒園共同以復育百合許下心願，一是祝福今年5/8的百年校慶圓滿順利，二是希望全世界的疫情趕快結束、恢復健康平安的生活，三要感謝新北市教育局爭取到首次外籍老師Emily與Gretchen來鼻頭國小教學的機會，學生們種花前，先聽外籍老師們介紹花、葉、根莖等英文單字，並學習用英文講種植步驟，透過特色課程讓英文教學更有趣，外籍老師們也相當喜愛鼻頭國小優美的環境。

外籍老師雖然不是每個禮拜都會上課，但會陪著孩子們一同觀察百合、小丑魚的復育，還有龍洞灣浮潛、南雅步道考察等有趣活動，教導他們如何用外語介紹家鄉的美，日後能成為行銷鼻頭觀光發展的助力。