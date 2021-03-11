台版「模犯生」作弊翻版？學校記過處分高中生喊不公

南投縣一所高中上學期期末考數學科，有5名學生被發現疑似模仿泰國電影「模犯生」情節用橡皮擦作弊，其中4人承認，但1人堅決否認，並指學校沒有證據卻將數學成績以0分計算，還不讓他參加繁星計畫甄選，影響他的權益。

學校說，監視器拍到學生傳遞橡皮擦過程，其餘4名學生也承認作弊，但這名學生仍可報名繁星甄選，學校也將此事通報給教育部國教署。國教署表示，已請學校詳實調查後，依學生成績評量及獎懲等相關規定辦理，並將調查、處理情形函報國教署，依法保障學生權益。

今年1月19日學校期末考試，有學生向學校檢舉，班上5名學生數學科考試作弊，透過橡皮擦傳遞答案。2月2日學校找來參與作弊學生及家長到校，舉辦調查暨說明會議，將4人記大過1支，主導的學生記大過2支。

認為懲處不公平的學生，成績在班上名列前茅。他說，考試前與同學討論泰國電影「模犯生」，劇情是關於高中學生作弊，並稱要來試試看電影中的作弊方式，但實際沒有作弊，卻被其他同學聽見，並在考完數學科後向老師告發作弊。

這名學生家長表示，兒子成績一向事前三名，原本可望由繁星計畫錄取國立科大，但學校指控作弊，還被取消他繁星資格，就是罪犯被抓，警方也得拿出有力證據，學校沒有證據，卻硬要學生承認作弊，他無法理解。

學生說，老師曾比對數學考卷答案，並未發現雷同，但校長重新調查，要求5人由家長陪同回學校說明，若不回來，就由校方懲處，事後不能申訴。說明會上學校表示監視器拍到他們考試時傳遞橡皮擦，有人一拿到橡皮擦就在1分鐘內作答完畢。如同電影中，女主角幫好友「葛瑞絲」作弊情節。

他認為學校沒有證據，但學校指不承認作弊就要退學，只好接受懲處，還因態度不佳，共被記2大過，期末考數學從原本89被打為0分。

校方表示，數學科考試作弊人證及物證齊全，考試時原本就不能傳遞物品，但5名學生用原子筆作答，卻傳遞用不著的橡皮擦，有學生考試睡覺，拿到橡皮擦後1分鐘就寫完答案卷，明顯是作弊。且其他4人都已承認，還寫自白書說明作弊過程。

除了這名學生外，其他4名學生數學成績以往只有2、30分，這次卻考7、80分，且他們4人也表示，為了避免作弊被發現，要故意填錯誤的答案，而且要錯的不一樣，所以監考老師一開始未發覺有異。

學校表示，所有證據都顯示這名學生是作弊主謀，但他堅稱自己沒有作弊，校方別無他法，才說若堅持不認，老師們也沒有辦法管教，只好請家長帶回自行管教。不過，學校原本認為繁星計畫規定，考試作弊會取消資格，但這是高中繁星計畫規定，經學校重新查證，他參加技職繁星計畫，未規定校內作弊取消資格，所以仍具繁星申請資格，校方也請他在16日以前繳齊備審資料，也對一開始說明錯誤表示歉意。